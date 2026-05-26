Polska gospodarka jest skazana na cudzoziemców? Te liczby robią wrażenie

oprac. Kamil NowakKamil Nowak - redaktor, wydawca
dzisiaj, 10:31
Pracujący i mieszkający w Polsce cudzoziemcy zwiększyli w 2025 r. polski PKB o 200 do 416 mld zł, co odpowiada 5,1–10,7 proc. gospodarki — wynika z raportu „Migracja w Polsce”. Szacuje się, że nad Wisłą przebywa obecnie od 2 do 2,5 mln cudzoziemców.

O raporcie pisze wtorkowa "Rzeczpospolita".

Rola cudzoziemców w polskiej gospodarce

Jak powiedział „Rz” Jacek Kucharczyk, socjolog i prezes Instytutu Spraw Publicznych, raport przygotowany przez Instytut wspólnie z Deloitte oraz Ipsos pokazuje, jak ważną rolę cudzoziemcy pełnią na polskim rynku pracy i jakim są ważnym elementem rozwoju gospodarczego.

Raport szacuje liczbę cudzoziemców w Polsce na ok. 2-2,5 mln. Z kolei udostępnione dziennikowi dane ZUS wskazują, że odsetek cudzoziemców wśród pracujących ubezpieczonych w ZUS zwiększył się do prawie 8 proc.

Imigranci wypełniają lukę

- W ostatnich latach migranci nie tylko wypełniają wakaty w polskich firmach, ale też wyrównują przyspieszający spadek liczby krajowych pracowników w rejestrach ZUS, będący efektem szybkiego starzenia się polskiego społeczeństwa - wskazują cytowani przez „Rz” autorzy raportu.

Jak podaje gazeta, przeprowadzone na potrzeby raportu badanie Ipsos dowodzi, że Polacy mają coraz częściej kontakty z cudzoziemcami i na ogół dobrze je oceniają. Ponad połowa uczestników badania uważa też, że migranci wypełniają luki kadrowe i przyczyniają się do wzrostu gospodarczego, a 73 proc. twierdzi, że Polska powinna być otwarta na osoby z innych krajów, które wnoszą umiejętności, pracowitość i chcą tu uczciwie żyć.

Źródło PAP
