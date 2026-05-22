Te banknoty staną się bezwartościowe

31 maja 2026 roku mija termin, w którym można wymienić banknoty o nominale 1000 koron i starsze serie w trzech punktach wymiany Danmarks Nationalbank. Po tym terminie banknoty staną się bezwartościowe.

To ostatnia szansa zanim banknoty o nominale 1000 koron i starsze serie staną się bezwartościowe. Zależy nam, aby jak najwięcej osób wiedziało o tym terminie, aby każdy posiadacz tego typu banknotów mógł zdecydować, czy chce je zachować jako przedmioty kolekcjonerskie, czy wymienić. Dlatego właśnie rozpoczynamy ostatnią rundę, aby upewnić się, że wszyscy rozumieją, że Danmarks Nationalbank nie będzie już uznawał tych banknotów za wartościowe – tłumaczy Niels Kaas, główny skarbnik w Danmarks Nationalbank.

Zachęcamy wszystkich, którzy mają nieważne banknoty i chcą je wymienić, aby zarezerwowali sobie na to wystarczająco dużo czasu i nie odkładali tego na ostatnią chwilę. Jeśli mają taką możliwość, warto odwiedzić punkt wymiany w Aarhus, Odense lub Kopenhadze poza godzinami szczytu, czyli w dni powszednie między 16:00 a 18:00 - dodał.

Prawie dwa i pół roku temu Danmarks Nationalbank ogłosił wycofanie banknotów o nominale 1000 koron oraz serii z lat 1944, 1952, 1972 i 1997. Banknoty stały się nieważne jako środek płatniczy w sklepach 31 maja 2025 r. Od tego czasu obywatele mają możliwość wymiany banknotów w jednym z trzech punktów wymiany Danmarks Nationalbank.

Wymieniono banknoty o wartości 21,1 mld koron

Łącznie od 30 listopada 2023 r. wymieniono banknoty o wartości 21,1 mld koron. Od początku roku w trzech punktach wymiany przeprowadzono 9257 wymian o łącznej wartości 46 mln koron.

Pozostało na wymianę banknotów o wartości 3,3 miliarda koron niewiele czasu. Wkrótce staną się bezwartościowe. Po 31 maja tylko banknoty z bieżącej serii z 2009 roku będą miały wartość i będą mogły być traktowane jako środek płatniczy w Danii i Grenlandii.

Jak wymienić banknoty?

Banknoty można wymienić w jednym z trzech kantorów FOREX w Aarhus, Odense i Kopenhadze.

Trzy kantory wymiany walut FOREX, które działają jako punkty wymiany banknotów Danmarks Nationalbank to:

Aarhus: Banegårdspladsen 20, Aarhus C

Odense: Rosengårdcentret, Ørbækvej 75, Odense SŘ

Kopenhaga: Nørre Voldgade 90, Kopenhaga K.

Punkty wymiany walut mogą przyjmować wyłącznie banknoty, które nie nadają się do użytku w sklepach od 31 maja ubiegłego roku i które staną się bezwartościowe po 31 maja 2026 roku.

Wymiana gotówki wymaga wypełnienia pisemnego oświadczenia i okazania ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem, a także fizycznej obecności w punkcie wymiany banknotów. Dotyczy to zarówno obywateli Danii, jak i obcokrajowców oraz firm.