ZUS płaci 550 zł miesięcznie. Komu należy się podwyższony dodatek pielęgnacyjny?

Z informacji Ministerstwa Obrony Narodowej wynika, że liczba osób uprawnionych do tego dodatku systematycznie się zmniejsza, dlatego świadczenie wciąż pozostaje mało znane dla większości społeczeństwa. Kto może otrzymać 550 zł miesięcznie z ZUS lub KRUS?

Większość seniorów kojarzy standardowy dodatek pielęgnacyjny wypłacany przez ZUS, który od 1 marca 2026 roku wynosi 366,68 zł miesięcznie. Niewiele osób wie jednak, że istnieje również szczególny wariant tego świadczenia, zapewniająca znacznie wyższe wsparcie – aż 550,02 zł miesięcznie. Przysługuje ona jedynie określonej grupie osób, dlatego pozostaje mało znana.

Aby uzyskać podwyższony dodatek pielęgnacyjny, należy spełnić dwa podstawowe warunki. Pierwszym jest posiadanie statusu inwalidy wojennego, a drugim – aktualnego orzeczenia lekarza orzecznika ZUS potwierdzającego całkowitą niezdolność do pracy oraz do samodzielnego funkcjonowania.

Status inwalidy wojennego przysługuje osobom, które utraciły zdolność do pracy w związku z działaniami wojennymi lub zdarzeniami mającymi charakter wojenny. Do tej grupy zaliczają się m.in. żołnierze Wojska Polskiego walczący w latach 1939–1945 – zarówno podczas kampanii wrześniowej, jak i późniejszych działań prowadzonych na różnych frontach.

Uprawnienia obejmują również osoby służące w polskich formacjach wojskowych działających u boku armii sojuszniczych, m.in. we Francji, Wielkiej Brytanii, ZSRR, we Włoszech czy na Bliskim Wschodzie. Status ten przysługuje także uczestnikom ruchu oporu, w tym żołnierzom Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich, Armii Ludowej oraz innych organizacji konspiracyjnych.

Do grona uprawnionych należą ponadto osoby, które po zakończeniu II wojny światowej brały udział w walkach z oddziałami UPA lub grupami Wehrwolfu działającymi po 1945 roku.

Czym się różni inwalida wojenny od inwalidy wojskowego?

Istotne jest odróżnienie statusu inwalidy wojennego od inwalidy wojskowego, ponieważ są to dwie różne kategorie prawne, z którymi wiążą się odmienne uprawnienia.

Inwalidą wojennym jest osoba, która doznała uszczerbku na zdrowiu w związku z działaniami wojennymi, takimi jak walki czy akcje zbrojne prowadzane w czasie wojny. Z kolei inwalida wojskowy to żołnierz, który stał się niezdolny do pracy wskutek choroby lub wypadku podczas pełnienia służby wojskowej w czasie pokoju, np. podczas ćwiczeń, szkoleń czy służby garnizonowej.

Obie grupy podlegają innym regulacjom i korzystają z różnych świadczeń. Podwyższony dodatek pielęgnacyjny w wysokości 550,02 zł przysługuje wyłącznie inwalidom wojennym. Inwalidzi wojskowi mogą natomiast ubiegać się jedynie o standardowy dodatek pielęgnacyjny, na zasadach obowiązujących wszystkie osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji.

Osoby, które nie ukończyły 75. roku życia i chcą otrzymać podwyższony dodatek pielęgnacyjny, muszą spełnić kilka warunków. Przede wszystkim powinny posiadać udokumentowany status inwalidy wojennego. Dodatkowo konieczne jest uzyskanie orzeczenia ZUS potwierdzającego całkowitą niezdolność do pracy oraz do samodzielnej egzystencji. Następnie należy złożyć odpowiedni wniosek w ZUS – osobiście, przez pełnomocnika, pocztą lub w polskim konsulacie za granicą.

Warto również pamiętać, że osoby przebywające w zakładach opiekuńczych (ZOL lub ZPO) co do zasady nie mają prawa do tego dodatku, chyba że opuszczają placówkę na co najmniej dwa tygodnie w miesiącu. Wynika to z art. 75 ust. 2 ustawy o emeryturach i rentach z FUS (Dz.U. 2022 poz. 504).

ZUS odmówił dodatku pielęgnacyjnego? Możesz się odwołać

Jeżeli ZUS odmówi przyznania podwyższonego dodatku pielęgnacyjnego, możliwe są dwie drogi odwoławcze, zależnie od tego, czego dotyczy odmowa – orzeczenia lekarskiego albo samej decyzji o świadczeniu.

W pierwszym przypadku, gdy lekarz orzecznik ZUS nie uzna całkowitej niezdolności do pracy oraz samodzielnej egzystencji, można złożyć sprzeciw do komisji lekarskiej ZUS. Na to przewidziano 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia. Komisja, złożona z kilku lekarzy, ponownie ocenia stan zdrowia wnioskodawcy.

Druga możliwość dotyczy sytuacji, gdy ZUS wyda decyzję odmawiającą przyznania dodatku. W takim przypadku przysługuje odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych w terminie 30 dni od doręczenia decyzji. Postępowanie sądowe jest dla ubezpieczonego wolne od opłat.

Dodatek pielęgnacyjny, zarówno w podstawowej, jak i podwyższonej formie, nie jest objęty podatkiem ani składką zdrowotną. Oznacza to, że wypłacany jest w pełnej wysokości jako kwota netto, co miesiąc wraz z emeryturą lub rentą.