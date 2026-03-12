Zgodnie z zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 5 stycznia 2026 r., które określa dodatkowe dni wolne od pracy dla członków korpusu służby cywilnej, wolne wyznaczono na 14 sierpnia oraz 28 grudnia 2026 r. Dni te mają zrekompensować święta przypadające w soboty, czyli Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny obchodzone 15 sierpnia 2026 r. oraz drugi dzień Bożego Narodzenia, który w 2026 r. przypada 26 grudnia. W rezultacie pracownicy administracji rządowej będą mogli skorzystać z dwóch dłuższych weekendów bez konieczności brania urlopu – pierwszy potrwa od 14 do 16 sierpnia 2026 r., a drugi od 24 do 28 grudnia 2026 r.

Dodatkowy dzień wolny za święto w sobotę. Podstawa prawna

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, każde święto przypadające w dzień inny niż niedziela powoduje zmniejszenie wymiaru czasu pracy w danym okresie rozliczeniowym o 8 godzin. Jeżeli natomiast święto wypada w sobotę, która dla wielu pracowników jest dniem wolnym od pracy, pracodawca ma obowiązek wyznaczyć inny dzień wolny w zamian. W przypadku członków korpusu służby cywilnej decyzję o terminie takiego dnia podejmuje Prezes Rady Ministrów, wydając w tym celu odpowiednie zarządzenie.

Dla kogo 14 sierpnia i 28 grudnia 2026 r. będą dniami wolnymi od pracy?

Zgodnie z decyzją premiera 14 sierpnia 2026 r. będzie dniem wolnym dla członków korpusu służby cywilnej w zamian za święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, które w 2026 r. przypada w sobotę 15 sierpnia. Z kolei 28 grudnia 2026 r. wyznaczono jako dzień wolny rekompensujący drugi dzień Bożego Narodzenia, przypadający w sobotę 26 grudnia.

Dodatkowe dni wolne obejmują członków korpusu służby cywilnej, czyli osoby zatrudnione na stanowiskach urzędniczych m.in. w:

Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,

urzędach ministrów oraz przewodniczących komitetów wchodzących w skład Rady Ministrów, a także w urzędach centralnych organów administracji rządowej,

urzędach wojewódzkich i innych jednostkach stanowiących zaplecze administracyjne terenowych organów administracji rządowej podległych ministrom lub centralnym organom administracji rządowej (z wyjątkiem terenowych organów wykonawczych Ministra Obrony Narodowej),

Krajowej Informacji Skarbowej oraz izbach administracji skarbowej,

komendach, inspektoratach i innych jednostkach pomocniczych kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich oraz powiatowych, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej,

Centralnym Biurze Śledczym Policji,

Biurze Spraw Wewnętrznych Policji,

Centralnym Biurze Zwalczania Cyberprzestępczości,

Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji,

Biurze Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej,

Biurze Nasiennictwa Leśnego,

jednostkach budżetowych obsługujących państwowe fundusze celowe, których dysponentami są organy administracji rządowej.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2026 roku

Dni wolne od pracy w 2026 r. w Polsce to:

1 stycznia (czwartek) - Nowy Rok, Świętej Bożej Rodzicielki

6 stycznia (wtorek) - Trzech Króli (Objawienie Pańskie)

5 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc

6 kwietnia (poniedziałek) - Poniedziałek Wielkanocny

1 maja (piątek) - Święto Pracy

3 maja (niedziela) - Święto Konstytucji 3 Maja

24 maja (niedziela) - Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki)

4 czerwca (czwartek) - Boże Ciało

15 sierpnia (sobota) - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

1 listopada (niedziela) - Wszystkich Świętych

11 listopada (środa) - Narodowe Święto Niepodległości

24 grudnia (czwartek) - Wigilia Bożego Narodzenia

25 grudnia (piątek) - pierwszy dzień Bożego Narodzenia

26 grudnia (sobota) - drugi dzień Bożego Narodzenia.

Czy 14 sierpnia i 28 grudnia 2026 r. będą wolne dla wszystkich?

14 sierpnia oraz 28 grudnia 2026 r. nie są dniami wolnymi od pracy wynikającymi bezpośrednio z ustawy. Ponieważ jednak oba święta w tym roku przypadają w sobotę, pracodawcy są zobowiązani do wyznaczenia pracownikom innego dnia wolnego w ramach rekompensaty. W praktyce często wybiera się właśnie 14 sierpnia i 28 grudnia – zarówno w administracji publicznej, jak i w wielu firmach prywatnych. Ostateczny termin takiego dnia wolnego ustala jednak pracodawca, dlatego dla części pracowników będą to faktycznie dni wolne, a inni mogą w tych dniach normalnie wykonywać obowiązki służbowe.

Kto nie ma prawa do dodatkowego wolnego w sierpniu i grudniu 2026 r.?

Nie wszyscy pracownicy będą mogli skorzystać z dodatkowych dni wolnych w zamian za święta przypadające 15 sierpnia i 26 grudnia 2026 r. Przepisy Kodeksu pracy odnoszą się wyłącznie do osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, dlatego część pracujących nie jest objęta tym uprawnieniem. Dotyczy to w szczególności:

osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych, takich jak umowa zlecenie, umowa o dzieło czy kontrakt B2B – te formy zatrudnienia nie podlegają regulacjom Kodeksu pracy,

pracowników pracujących w systemie zmianowym lub równoważnym, dla których sobota może być zwykłym dniem pracy.

Dodatkowo, jak podkreśla Główny Inspektor Pracy, jeśli pracownik w wyznaczonym dniu wolnym przebywa na zwolnieniu lekarskim, nie ma możliwości odebrania tego dnia w innym terminie – prawo do rekompensaty za święto przypadające w sobotę w takiej sytuacji przepada. Inaczej jest w przypadku urlopu wypoczynkowego. Jeśli dzień wolny pokryje się z zaplanowanym urlopem, nie zostaje on utracony, lecz wraca do puli urlopowej i można go wykorzystać najpóźniej do końca września następnego roku.

