Minimalna pensja profesora wyższa o ok. 3 proc.

Jak dowiedziała się PAP w resorcie nauki, w projekcie zaproponowano wzrost minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego profesora „z obecnej kwoty 9 370 zł do 9 650 zł, tj. o ok. 3 proc.”

„Propozycja uwzględnia możliwości finansowe w ramach planowanego na 2026 r. budżetu przeznaczonego na szkolnictwo wyższe i naukę. Zmiana rozporządzenia wywołuje skutki finansowe w siedmiu częściach budżetowych, których dysponentami są ministrowie nadzorujący poszczególne typy uczelni (m.in. uczelnie publiczne, medyczne, wojskowe, artystyczne, morskie oraz uczelnie służb państwowych)” - podało w piątek biuro prasowe MNiSW w odpowiedzi na pytania PAP.

Skutki finansowe dla siedmiu części budżetu

MNiSW podkreśliło, że ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce „określa wyłącznie minimalną wysokość wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli akademickich”. „Faktyczna wysokość wynagrodzeń kształtowana jest autonomicznie przez władze uczelni, z uwzględnieniem posiadanych środków finansowych oraz indywidualnych warunków zatrudnienia” - podał resort nauki.

Jak zaznaczono, na całkowite wynagrodzenie nauczyciela akademickiego wpływają również dodatki, m.in. za staż pracy, dodatki funkcyjne i zadaniowe.

Dodatki, ulgi podatkowe i szczególne uprawnienia nauczycieli akademickich

„Nauczyciele akademiccy mogą także stosować 50 proc. koszty uzyskania przychodów od całości wynagrodzenia oraz korzystać z innych uprawnień, takich jak nagrody jubileuszowe, nagrody rektora, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odprawy, a także szczególne uprawnienia pracownicze, w tym urlop wypoczynkowy w wymiarze 36 dni roboczych rocznie, urlopy naukowe czy urlop dla poratowania zdrowia” - zaznaczyło biuro prasowe.

MNiSW przypomniało też, że w bieżącym roku zaczną obowiązywać zmiany prawne: dotyczące stypendiów (w tym stypendium rektora) - wejdą w życie z dniem 1 października br. (nowelizacja prawa o szkolnictwie wyższym i nauce zakładająca, że uczelnia w danym roku może wydatkować na stypendia rektora nie więcej niż 45 proc. środków funduszu stypendialnego), a także dotyczące m.in. wdrożenia e-dyplomów - od 30 czerwca br. uczelnie będą miały możliwość wydawania dyplomów w postaci elektronicznej, natomiast od 1 stycznia 2027 r. uczelnie będą zobowiązane do wydawania dyplomów w takiej postaci. (PAP)

lt/ bar/