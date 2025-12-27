Obowiązek wypłaty dodatku nocnego. Podstawa prawna

Obowiązek wypłacania dodatku za pracę nocną wynika z art. 1518 § 1 Kodeksu pracy. Pracownik pracujący w porze nocnej ma prawo do dodatku w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w tym czasie. Pracodawca musi wypłacić ten dodatek bez względu na formę zatrudnienia czy wysokość wynagrodzenia. W przypadku pracy w porze nocnej wykonywanej poza zakładem pracy, dodatek może być zastąpiony ryczałtem odpowiadającym przewidywanemu wymiarowi godzin nocnych.

Reklama

Dodatek za pracę w porze nocnej przysługuje każdemu pracownikowi, który wykonuje obowiązki w godzinach nocnych, niezależnie od formy zatrudnienia czy wysokości wynagrodzenia. Pora nocna obejmuje standardowo 8 godzin między 21:00 a 7:00, jednak jej dokładny zakres ustala pracodawca w regulaminie pracy lub w umowie o pracę. Oznacza to, że godziny nocne mogą być określone np. jako 21:00–5:00, 21:30–5:30, 22:00–6:00 czy 23:00–7:00. Czas ten nie musi być jednakowy dla wszystkich pracowników i może być dostosowany do konkretnego stanowiska lub systemu pracy.

Reklama

Aby wyliczyć dodatek za pracę w nocy, trzeba podzielić minimalne wynagrodzenie przez liczbę godzin pracy w danym miesiącu. 20% otrzymanej kwoty stanowi stawkę dodatku za jedną godzinę nocną. Kolejnym krokiem jest pomnożenie tej stawki przez liczbę godzin przepracowanych w porze nocnej. Przypomnijmy, że od 1 stycznia 2026 roku minimalne wynagrodzenie wyniesie 4806 zł brutto (3605,85 zł netto).

Wysokość dodatku za pracę w nocy uzależniona jest od minimalnego wynagrodzenia, ponieważ to właśnie jego kwota, w połączeniu z liczbą godzin w danym miesiącu, decyduje o stawce godzinowej. Aby obliczyć dodatek w konkretnym miesiącu, minimalna krajowa dzielona jest przez nominalny wymiar godzin pracy pełnoetatowej.

Poniżej znajdują się minimalne stawki dodatku za każdą godzinę pracy w porze nocnej w poszczególnych miesiącach 2026 roku. Warto pamiętać, że pracodawca może ustalić wyższy dodatek, jeśli regulamin pracy lub układ zbiorowy przewiduje korzystniejsze warunki.

Miesiąc Liczba godzin pracy Stawka za 1 godz. pracy Dodatek za 1 godz. pracyw nocy (20%) Styczeń 160 30,04 zł 6,01 zł Luty 160 30,04 zł 6,01 zł Marzec 176 27,31 zł 5,46 zł Kwiecień 168 28,61 zł 5,72 zł Maj 160 30,04 zł 6,01 zł Czerwiec 168 28,61 zł 5,72 zł Lipiec 184 26,12 zł 5,22 zł Sierpień 160 30,04 zł 6,01 zł Wrzesień 176 27,31 zł 5,46 zł Październik 176 27,31 zł 5,46 zł Listopad 160 30,04 zł 6,01 zł Grudzień 160 30,04 zł 6,01 zł

Kto nie może pracować w porze nocnej?

Zgodnie z przepisami, pracy w porze nocnej nie mogą wykonywać: