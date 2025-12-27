Obowiązek wypłaty dodatku nocnego. Podstawa prawna
Obowiązek wypłacania dodatku za pracę nocną wynika z art. 1518 § 1 Kodeksu pracy. Pracownik pracujący w porze nocnej ma prawo do dodatku w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w tym czasie. Pracodawca musi wypłacić ten dodatek bez względu na formę zatrudnienia czy wysokość wynagrodzenia. W przypadku pracy w porze nocnej wykonywanej poza zakładem pracy, dodatek może być zastąpiony ryczałtem odpowiadającym przewidywanemu wymiarowi godzin nocnych.
Kiedy przysługuje dodatek za pracę w nocy?
Dodatek za pracę w porze nocnej przysługuje każdemu pracownikowi, który wykonuje obowiązki w godzinach nocnych, niezależnie od formy zatrudnienia czy wysokości wynagrodzenia. Pora nocna obejmuje standardowo 8 godzin między 21:00 a 7:00, jednak jej dokładny zakres ustala pracodawca w regulaminie pracy lub w umowie o pracę. Oznacza to, że godziny nocne mogą być określone np. jako 21:00–5:00, 21:30–5:30, 22:00–6:00 czy 23:00–7:00. Czas ten nie musi być jednakowy dla wszystkich pracowników i może być dostosowany do konkretnego stanowiska lub systemu pracy.
Jak obliczyć dodatek za pracę w nocy?
Aby wyliczyć dodatek za pracę w nocy, trzeba podzielić minimalne wynagrodzenie przez liczbę godzin pracy w danym miesiącu. 20% otrzymanej kwoty stanowi stawkę dodatku za jedną godzinę nocną. Kolejnym krokiem jest pomnożenie tej stawki przez liczbę godzin przepracowanych w porze nocnej. Przypomnijmy, że od 1 stycznia 2026 roku minimalne wynagrodzenie wyniesie 4806 zł brutto (3605,85 zł netto).
Dodatek za pracę w nocy w 2026 roku [Tabela]
Wysokość dodatku za pracę w nocy uzależniona jest od minimalnego wynagrodzenia, ponieważ to właśnie jego kwota, w połączeniu z liczbą godzin w danym miesiącu, decyduje o stawce godzinowej. Aby obliczyć dodatek w konkretnym miesiącu, minimalna krajowa dzielona jest przez nominalny wymiar godzin pracy pełnoetatowej.
Poniżej znajdują się minimalne stawki dodatku za każdą godzinę pracy w porze nocnej w poszczególnych miesiącach 2026 roku. Warto pamiętać, że pracodawca może ustalić wyższy dodatek, jeśli regulamin pracy lub układ zbiorowy przewiduje korzystniejsze warunki.
|Miesiąc
|Liczba godzin pracy
|Stawka za 1 godz. pracy
|Dodatek za 1 godz. pracyw nocy (20%)
|Styczeń
|160
|30,04 zł
|6,01 zł
|Luty
|160
|30,04 zł
|6,01 zł
|Marzec
|176
|27,31 zł
|5,46 zł
|Kwiecień
|168
|28,61 zł
|5,72 zł
|Maj
|160
|30,04 zł
|6,01 zł
|Czerwiec
|168
|28,61 zł
|5,72 zł
|Lipiec
|184
|26,12 zł
|5,22 zł
|Sierpień
|160
|30,04 zł
|6,01 zł
|Wrzesień
|176
|27,31 zł
|5,46 zł
|Październik
|176
|27,31 zł
|5,46 zł
|Listopad
|160
|30,04 zł
|6,01 zł
|Grudzień
|160
|30,04 zł
|6,01 zł
Kto nie może pracować w porze nocnej?
Zgodnie z przepisami, pracy w porze nocnej nie mogą wykonywać:
- kobiety w ciąży,
- pracownicy młodociani (w ich przypadku pora nocna obejmuje godziny 22:00–6:00, a w przypadku osób poniżej 16. roku życia – 20:00–6:00),
- osoby opiekujące się dziećmi do 8. roku życia, chyba że same wyrażą zgodę na pracę w nocy,
- osoby z niepełnosprawnością, chyba że lekarz prowadzący badania profilaktyczne lub inna osoba sprawująca opiekę nad pracownikiem wyrazi zgodę.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję