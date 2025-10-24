Nie ma renty tytoniowej. Jest renta z tytułu niezdolności do pracy

W internecie jakiś czas temu pojawiły się fałszywe informacje o specjalnej "rencie tytoniowej". W rzeczywistości w polskim systemie prawnym nie ma takiego świadczenia. Osoby, które utraciły zdolność do pracy z powodu choroby (także tej spowodowanej paleniem), mogą złożyć wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Reklama

Jak złożyć wniosek o rentę w ZUS?

Wypełnij wniosek ERN . Złóż go w oddziale ZUS odpowiednim dla miejsca zamieszkania (osobiście lub listownie).

. Złóż go w oddziale ZUS odpowiednim dla miejsca zamieszkania (osobiście lub listownie). Dołącz dokumentację medyczną – w tym druk OL9-A oraz inne zaświadczenia o stanie zdrowia.

oraz inne zaświadczenia o stanie zdrowia. Przejdź badanie lekarskie. Lekarz orzecznik ZUS oceni stopień Twojej niezdolności do pracy.

Czekaj na decyzję. ZUS przyznaje rentę na podstawie orzeczenia lekarza.

Kto może dostać rentę z tytułu niezdolności do pracy?

ZUS przyznaje rentę osobie, która:

została uznana za całkowicie lub częściowo niezdolną do pracy,

ma odpowiedni staż składkowy i nieskładkowy,

oraz której niezdolność powstała w czasie ubezpieczenia lub do 18 miesięcy po jego ustaniu.

Nie liczy się przyczyna choroby, ważne jest, czy utrata zdrowia uniemożliwia wykonywanie pracy.

Ile wynosi renta z tytułu niezdolności do pracy?

Całkowita niezdolność do pracy – 1 878,91 zł

Częściowa niezdolność do pracy – 1 409,18 zł

Renta jest przyznawana na określony czas (zwykle do 5 lat). Jeśli stan zdrowia się nie poprawia, można ją przedłużyć.

Czym jest renta szkoleniowa?

Renta szkoleniowa to wsparcie dla osób, które nie mogą już pracować w swoim zawodzie, ale mogą się przekwalifikować. Przyznaje ją ZUS na 6 miesięcy, z możliwością przedłużenia do 30 miesięcy. W tym czasie osoba bez pracy odbywa szkolenia organizowane przez urząd pracy. Wysokość renty szkoleniowej to 75 proc. podstawy wymiaru, ale nie mniej niż renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy. Wymagany staż zależy od wieku, w jakim powstała niezdolność do pracy:

do 20 lat – 1 rok,

20–22 lata – 2 lata,

22–25 lat – 3 lata,

25–30 lat – 4 lata,

powyżej 30 lat – 5 lat.

Osoby po 30. roku życia muszą mieć ten pięcioletni staż w ciągu ostatnich 10 lat przed złożeniem wniosku.

Renta stała i okresowa. Czym się różnią?

Renta stała – dla osób trwale niezdolnych do pracy.

dla osób trwale niezdolnych do pracy. Renta okresowa – przyznawana czasowo, gdy istnieje szansa poprawy zdrowia.

Po zakończeniu okresu wypłaty można złożyć wniosek o przedłużenie, jeśli lekarz orzecznik stwierdzi dalszą niezdolność do pracy.

Renta a wiek emerytalny

Po osiągnięciu wieku emerytalnego (60 lat kobieta, 65 lat mężczyzna) ZUS z urzędu zamienia rentę na emeryturę. Nowa emerytura nie może być niższa od wcześniej pobieranej renty.