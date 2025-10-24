- Nie ma renty tytoniowej. Jest renta z tytułu niezdolności do pracy
- Jak złożyć wniosek o rentę w ZUS?
- Kto może dostać rentę z tytułu niezdolności do pracy?
- Ile wynosi renta z tytułu niezdolności do pracy?
- Czym jest renta szkoleniowa?
- Renta stała i okresowa. Czym się różnią?
- Renta a wiek emerytalny
Nie ma renty tytoniowej. Jest renta z tytułu niezdolności do pracy
W internecie jakiś czas temu pojawiły się fałszywe informacje o specjalnej "rencie tytoniowej". W rzeczywistości w polskim systemie prawnym nie ma takiego świadczenia. Osoby, które utraciły zdolność do pracy z powodu choroby (także tej spowodowanej paleniem), mogą złożyć wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.
Jak złożyć wniosek o rentę w ZUS?
- Wypełnij wniosek ERN. Złóż go w oddziale ZUS odpowiednim dla miejsca zamieszkania (osobiście lub listownie).
- Dołącz dokumentację medyczną – w tym druk OL9-A oraz inne zaświadczenia o stanie zdrowia.
- Przejdź badanie lekarskie. Lekarz orzecznik ZUS oceni stopień Twojej niezdolności do pracy.
- Czekaj na decyzję. ZUS przyznaje rentę na podstawie orzeczenia lekarza.
Kto może dostać rentę z tytułu niezdolności do pracy?
ZUS przyznaje rentę osobie, która:
- została uznana za całkowicie lub częściowo niezdolną do pracy,
- ma odpowiedni staż składkowy i nieskładkowy,
- oraz której niezdolność powstała w czasie ubezpieczenia lub do 18 miesięcy po jego ustaniu.
- Nie liczy się przyczyna choroby, ważne jest, czy utrata zdrowia uniemożliwia wykonywanie pracy.
Ile wynosi renta z tytułu niezdolności do pracy?
- Całkowita niezdolność do pracy – 1 878,91 zł
- Częściowa niezdolność do pracy – 1 409,18 zł
Renta jest przyznawana na określony czas (zwykle do 5 lat). Jeśli stan zdrowia się nie poprawia, można ją przedłużyć.
Czym jest renta szkoleniowa?
Renta szkoleniowa to wsparcie dla osób, które nie mogą już pracować w swoim zawodzie, ale mogą się przekwalifikować. Przyznaje ją ZUS na 6 miesięcy, z możliwością przedłużenia do 30 miesięcy. W tym czasie osoba bez pracy odbywa szkolenia organizowane przez urząd pracy. Wysokość renty szkoleniowej to 75 proc. podstawy wymiaru, ale nie mniej niż renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy. Wymagany staż zależy od wieku, w jakim powstała niezdolność do pracy:
- do 20 lat – 1 rok,
- 20–22 lata – 2 lata,
- 22–25 lat – 3 lata,
- 25–30 lat – 4 lata,
- powyżej 30 lat – 5 lat.
- Osoby po 30. roku życia muszą mieć ten pięcioletni staż w ciągu ostatnich 10 lat przed złożeniem wniosku.
Renta stała i okresowa. Czym się różnią?
- Renta stała – dla osób trwale niezdolnych do pracy.
- Renta okresowa – przyznawana czasowo, gdy istnieje szansa poprawy zdrowia.
Po zakończeniu okresu wypłaty można złożyć wniosek o przedłużenie, jeśli lekarz orzecznik stwierdzi dalszą niezdolność do pracy.
Renta a wiek emerytalny
Po osiągnięciu wieku emerytalnego (60 lat kobieta, 65 lat mężczyzna) ZUS z urzędu zamienia rentę na emeryturę. Nowa emerytura nie może być niższa od wcześniej pobieranej renty.
