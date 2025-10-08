Jaki adres na zwolnieniu lekarskim?

To nie są odosobnione przypadki, gdy w systemie eZLA podany jest adres zameldowania, a nie zamieszkania - czyli faktycznie ten, pod którym stale przebywa pacjent. Dlatego już w tracie wizyty w gabinecie lekarskim, przy wystawieniu e-zwolnienia, chory powinien przekazać lekarzowi wystawiającemu dokument potwierdzający niezdolność do pracy adres pod jakim będzie przebywał podczas choroby. To właśnie ten adres powinien znaleźć się na zwolnieniu lekarskim.

Reklama

Trzeba poinformować pracodawcę i ZUS o zmianie miejsca pobytu na zwolnieniu lekarskim

- Zdarzają się też takie sytuacje, gdy pacjent w trakcie choroby uświadamia sobie, że potrzebuje pomocy innych i przenosi się np. do rodziny, która w tym czasie będzie się nim opiekować. Nic nie stoi na przeszkodzie, by to zrobić, ale koniecznie trzeba powiadomić o tym ZUS i pracodawcę. Chory ma na to 3 dni od wystąpienia tej okoliczności – wyjaśnia Katarzyna Krupicka regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie podlaskiego.



Podanie prawidłowego adresu pobytu w czasie zwolnienia lekarskiego umożliwi przeprowadzenie kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich.

Kto może kontrolować chorych na zwolnieniach lekarskich?

ZUS przypomina, że kontrolę wykorzystywania zwolnień lekarskich ma prawo przeprowadzić nie tylko Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ale uprawnieni płatnicy składek, którzy wypłacają zasiłki (pracodawcy, którzy zatrudniają powyżej 20 osób). Kontrola polega na sprawdzeniu, czy zwolnienie wykorzystywane jest prawidłowo, tzn. czy chory wykorzystuje zwolnienie lekarskie zgodnie z jego przeznaczeniem i stosuje się do zaleceń lekarza, a nie np. pracuje, remontuje mieszkanie, czy wykonuje inne prace, które mogą wydłużyć powrót do zdrowia.