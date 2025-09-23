Prawo do renty socjalnej przysługuje osobom pełnoletnim, które spełniają określone kryteria. Kto może otrzymać?
- Osoby, które ukończyły 18 lat (lub kobiety, które wyszły za mąż po 16. roku życia).
- Osoby, u których lekarz orzecznik ZUS stwierdził całkowitą niezdolność do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało:
- przed ukończeniem 18. roku życia;
- w trakcie nauki (szkoła, studia, szkoła doktorska) przed ukończeniem 25. roku życia.
Wymagane dokumenty:
- Wniosek o rentę socjalną.
- Zaświadczenie ze szkoły/uczelni potwierdzające okres nauki.
- Zaświadczenie o stanie zdrowia (OL-9) od lekarza (wystawione nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem wniosku).
- Inna dokumentacja medyczna (np. wyniki badań, karty leczenia szpitalnego – na druku OL-9A).
- Dla zatrudnionych: zaświadczenie o umowie, przychodach, wywiad zawodowy (OL-10).
- Oświadczenie o posiadaniu nieruchomości rolnej (powyżej 5 hektarów).
- Dla cudzoziemców: Konieczne jest posiadanie karty pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy” lub zezwolenia na pobyt stały, statusu uchodźcy, rezydenta długoterminowego UE, lub prawa pobytu jako obywatel/członek rodziny obywatela UE/EOG/Szwajcarii.
Renta socjalna. Jak złożyć wniosek i na jaki czas jest przyznawana?
Wniosek o rentę socjalną możesz złożyć osobiście lub przez upoważnioną osobę. Kto składa wniosek?
- Sam wnioskodawca.
- Przedstawiciel ustawowy (np. rodzic), opiekun prawny, opiekun faktyczny.
- Kierownik ośrodka pomocy społecznej (na prośbę).
- Inna osoba z pisemnym pełnomocnictwem.
Najlepiej złożyć wniosek w miesiącu osiągnięcia pełnoletności lub jak najszybciej, jeśli już jesteś osobą pełnoletnią. ZUS wydaje decyzję w ciągu 30 dni od wyjaśnienia wszystkich okoliczności. Okres przyznania renty:
- Na stałe: Jeśli całkowita niezdolność do pracy jest trwała.
- Na czas określony: Jeśli niezdolność do pracy jest okresowa.
W przypadku niezgody z orzeczeniem lekarza orzecznika, masz 14 dni na złożenie sprzeciwu do komisji lekarskiej. Od decyzji ZUS można odwołać się do Sądu Okręgowego – Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w ciągu miesiąca.
Renta socjalna 2025/2026. Ile wynosi?
Renta socjalna podlega corocznej waloryzacji, a w 2025 roku wprowadzono również dodatkowe świadczenie. Od 1 marca 2025 roku renta socjalna wynosi 1878,91 zł brutto (1709,81 zł netto), co oznacza wzrost o 5,5 proc. w stosunku do poprzedniej kwoty. W maju wprowadzono dodatek dopełniający w kwocie 2610,72 zł brutto. Przysługuje on osobom z orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy oraz do samodzielnej egzystencji. Wnioski można składać od 1 stycznia 2025 roku.
Zgodnie z propozycją rządu, od 1 marca 2026 roku renta socjalna ma wzrosnąć do 1970,98 zł brutto (wzrost o 4,9 proc.). Ostateczna kwota zostanie potwierdzona po publikacji danych GUS w lutym 2026 roku.
Świadczeniobiorcy muszą niezwłocznie informować ZUS o:
- Podjęciu zatrudnienia i wysokości osiąganego przychodu.
- Zmianie danych (miejsca zamieszkania, nazwiska, numeru konta – druk EZP).
- Trafieniu do aresztu lub zakładu karnego.
- Zostaniu właścicielem gospodarstwa rolnego.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję