Maksymalna kwota dofinansowania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) dla pracownika zatrudnionego na pełny etat w normalnych warunkach pracy wynosi 2723,40 zł, a dla pracownika zatrudnionego w szczególnie uciążliwych warunkach pracy - 3631,20 zł.

Poza wynagrodzeniem za czas urlopu, pracownicy mogą otrzymywać dodatkowe dofinansowanie ich wypoczynku z funduszu socjalnego. Zasady, na jakich przyznaje się w urzędzie ten rodzaj dofinansowania, powinny zostać określone w regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS).

Powinny one określać m.in.:

kto jest uprawniony do tego świadczenia,

jaka jest jego wysokość,

jaka jest częstotliwość wypłat świadczenia,

ile dni nieprzerwanego urlopu pracownicy powinni wykorzystać, aby mogli otrzymać dofinansowanie do wypoczynku.

O tym, komu i w jakiej wysokości przyznać świadczenie socjalne, powinny decydować kryteria takie jak sytuacja życiowa, rodzinna i materialna pracownika. Oznacza to, że kwoty wypłacane pracownikom mogą się od siebie różnić.

Nie ma znaczenia, kiedy w danym roku pracownik wykorzysta urlop wypoczynkowy ani to, jak go spędzi. Może zaplanować wyjazd na wycieczkę, wyjechać gdzieś „na własną rękę”, czy zostać w domu.

Z ZFŚS mogą korzystać pracownicy i ich rodziny, emeryci i renciści – byli pracownicy i ich rodziny, inne osoby, którym pracodawca przyznał w regulaminie ZFŚS prawo do korzystania ze świadczeń socjalnych. W większości zakładów pracy, gdzie tworzy się ZFŚS, dofinansowanie do wypoczynku dla pracowników, ich rodzin i innych osób uprawnionych to zwykle najważniejsza pozycja w wydatkach funduszu.

Kto może skorzystać z "Wczasów pod gruszą"?

Do korzystania ze świadczenia, jakim są wczasy pod gruszą, a także innych usług i świadczeń wynikający z ZFŚS mają prawo:

pracownicy i ich rodziny;

emeryci i renciści będący byłymi pracownikami i ich rodziny;

inne osoby, którym pracodawca przyznał, w regulaminie prawo korzystania ze świadczeń socjalnych finansowanych z funduszu.

Jakie warunki musi spełnić pracownik, by otrzymać dofinansowanie?

O dofinansowanie w ramach programu „Wczasy pod gruszą” mogą ubiegać się pracownicy, którzy:

są zatrudnieni w firmach, które tworzą ZFŚS,

spełniają kryteria dochodowe i rodzinne określone w regulaminie ZFŚS,

wykorzystali urlop wypoczynkowy (często wymagany jest 14-dniowy ciągły urlop).

Ważne Nie każdy pracownik ma prawo do skorzystania z wczasów pod gruszą. Po pierwsze, aby uzyskać takie dofinansowanie, trzeba pracować w miejscu, gdzie działa zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Co więcej, nawet jeśli pracodawca prowadzi zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, nie oznacza to jeszcze, że będzie wypłacał dofinansowanie do wypoczynku. Może zdecydować, że środki z tego funduszu będą przeznaczane na inne cele, np. na pomoc mieszkaniową dla pracowników. Aby dowiedzieć się, na co pracodawca będzie przeznaczał świadczenia socjalne należy zajrzeć do regulaminu ZFŚS ustanowionego dla danego miejsca pracy.

Zgodnie z art. 8 ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych, to czy pracownik będzie mógł uzyskać dofinansowanie wypoczynku uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu.

Aby otrzymać świadczenie, pracownik musi zazwyczaj wykorzystać co najmniej 14 kolejnych dni urlopu wypoczynkowego.

Przykład Pani Ania pracuje w urzędzie. Miała bardzo pracowity pierwszy kwartał roku. Koordynowała pracę nad wieloma sprawozdaniami za poprzedni rok. Dlatego postanowiła odpocząć i w kwietniu wzięła dwutygodniowy urlop. Zdecydowała się na 5-dniową wycieczkę zagraniczną z rodziną. O takiej wycieczce marzyła od dłuższego czasu. Pozostałą część urlopu spędziła w domu i na działce. Podczas wycieczki przekroczyła kwotę, którą planowała wydać. Jednak mogła sobie na to pozwolić, ponieważ w urzędzie, w którym pracuje, pracodawca dofinansowuje wypoczynek pracowników. Aby otrzymać dopłatę do wypoczynku, trzeba wykorzystać urlop w ciągu kolejnych 14 dni kalendarzowych. Po powrocie do pracy Ewa wypełniła wniosek o dofinansowanie do wypoczynku i je otrzymała.

Ile wynosi dofinansowanie z ZFŚS?

Ustawodawca nie wskazuje, ile powinna wynosić kwota dofinansowania wypoczynku wypłacana z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Jeśli pracodawca wypłaca wczasy pod gruszą, ich wysokość powinien określić w zakładowym regulaminie ZFŚS. Co ważne, wysokość tego świadczenia powinna zależeć od udokumentowanej sytuacji pracownika. Nie można wszystkim pracownikom przyznawać takiej samej wysokości świadczenia, jest to niezgodne z celami ZFŚS.

W 2025 roku, świadczenie "Wczasy pod gruszą", dla pracownika zatrudnionego na pełen etat, może wynieść maksymalnie 2723,40 zł. Proporcjonalnie mniejsze będzie dofinansowanie w przypadku zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy, np. dla pracownika zatrudnionego na 1/2 etatu, świadczenie wyniesie połowę tej kwoty, czyli 1361,70 zł.

Dofinansowanie "wczasy pod gruszą" dla pracownika w szczególnie uciążliwych warunkach pracy wynosi 3631,20 zł dla pełnego etatu. Dla niepełnego etatu kwota ta jest proporcjonalnie niższa. Przykładowo przy zatrudnieniu na 3/4 etatu będzie to 2723,40 zł, a dla 1/2 etatu 1815,60 zł.

W pierwszym roku nauki pracownika młodocianego, świadczenie urlopowe, potocznie nazywane "wczasy pod gruszą", wynosi 363,12 zł. Jest to kwota niezależna od wymiaru etatu i obowiązuje niezależnie od tego, czy pracownik jest zatrudniony w pełnym, czy niepełnym wymiarze czasu pracy.

Wysokość świadczenia urlopowego dla pracowników młodocianych jest określona procentowo od podstawy naliczania i w kolejnych latach nauki wzrasta:

I rok nauki: 363,12 zł (5% podstawy naliczania)

II rok nauki: 435,74 zł (6% podstawy naliczania)

III rok nauki: 508,37 zł (7% podstawy naliczania)

Świadczenie urlopowe dla młodocianych jest wypłacane niezależnie od innych świadczeń socjalnych i regulowane jest ustawą o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych. Pracodawca ma obowiązek wypłacić to świadczenie na wniosek pracownika młodocianego lub z własnej inicjatywy, zgodnie z regulaminem ZFŚS.

