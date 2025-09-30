Kiedy ZUS wypłaca emerytury?

Emerytury z ZUS standardowo wypłacane są w:

1 dzień miesiąca,

5 dzień miesiąca,

6 dzień miesiąca,

10 dzień miesiąca,

15 dzień miesiąca,

20 dzień miesiąca,

25 dzień miesiąca.

Co w sytuacji, gdy termin wypłaty świadczenia przypada na dzień wolny od pracy?

Jeśli termin wypłaty świadczenia przypada na sobotę, niedzielę lub inny dzień ustawowo wolny od pracy, ZUS przekazuje pieniądze wcześniej – najpóźniej w ostatnim dniu roboczym przed planowaną datą. W przypadku świadczeń wypłacanych za pośrednictwem poczty, dyspozycja przekazania środków wydawana jest z jeszcze większym wyprzedzeniem. Emerytury i renty ZUS przekazuje w dwóch formach:

na konto bankowe – przelew zlecany jest co najmniej dzień roboczy przed terminem płatności,

– przelew zlecany jest co najmniej dzień roboczy przed terminem płatności, przez pocztę lub inny podmiot doręczający świadczenia – środki trafiają do operatora pocztowego zawsze trzy dni robocze przed ustalonym terminem.

W przypadku świadczeń przekazywanych za granicę, za dzień wypłaty uważa się moment, w którym należność zostaje przesłana do banku lub instytucji pośredniczącej odpowiedzialnej za realizację przelewu.

Emerytury - nowe terminy wypłat w październiku 2025

I to właśnie za sprawą układu kalendarza niektórzy uprawnieni do świadczenia otrzymają przelew od ZUS szybciej. Terminy wypłat z ZUS na październik 2025 wyglądają następująco:

1 października (środa);

3 października (piątek) - w tym terminie zostaną wypłacone świadczenia, które miałyby zostać wypłacone 5 października (niedziela);

6 października (poniedziałek);

10 października (piątek);

15 października (środa);

20 października (poniedziałek);

24 października (piątek) - w tym terminie zostaną wypłacone świadczenia, które miałyby zostać wypłacone 25 października (sobota).

Dodatkowy przelew z ZUS w październiku

To nie jedyna zmiana, bo na terminy przekazywania emerytur w październiku 2025 r. wpływa także przypadający 1 listopada Dzień Wszystkich Świętych, który jest dniem wolnym od pracy. Osoby, których termin wypłaty świadczenia ustalony jest właśnie na 1. dzień miesiąca, dostaną listopadową emeryturę wcześniej – najpóźniej do 31 października. Oznacza to, że w październiku 2025 r. ta grupa emerytów otrzyma przelew z ZUS dwukrotnie. Nie będzie to jednak dodatkowe świadczenie, a jedynie przesunięta wypłata z listopada. Wypłacona we wrześniu 14. Emerytura była ostatnim bonusem dla seniorów w tym roku.

Kiedy podwyżka emerytur?

Seniorzy pobierający emerytury i renty na kolejne większe wsparcie finansowe będą musieli poczekać aż do marca przyszłego roku, kiedy to przeprowadzona zostanie waloryzacja świadczeń. Trzeba jednak podkreślić, że podwyżka nie zapowiada się znacząca. Zgodnie z projektem ustawy budżetowej przyjętej przez rząd w piątek, 26 września, wzrost emerytur i rent ma wynieść jedynie 4,88 proc. Oznacza to, że najniższa emerytura wzrośnie z 1878,91 zł brutto do 1970,60 zł brutto.