Renta rodzinna to świadczenie skierowane do najbliższych członków rodziny zmarłego, w tym dzieci, małżonków i rodziców. Dzieci mają prawo do renty do ukończenia 16 lat, a jeśli się uczą – do 25 lat. Jeżeli dziecko kończy 25 lat na ostatnim roku studiów, ZUS przedłuża wypłatę do końca tego roku akademickiego. Dzieci otrzymują rentę bez względu na wiek, jeśli stały się całkowicie niezdolne do pracy przed ukończeniem 16 lat (lub 25 lat, jeśli kontynuowały naukę).

Wnuki, rodzeństwo oraz inne dzieci mają prawo do renty, jeśli zmarły przyjął je na wychowanie i utrzymanie co najmniej na rok przed osiągnięciem przez nie pełnoletności.

Małżonek musi pozostawać we wspólności małżeńskiej do dnia śmierci partnera i spełnić jeden z poniższych warunków. Miał skończone 50 lat lub był niezdolny do pracy w chwili śmierci małżonka, wychowuje co najmniej jedno z uprawnionych do renty dzieci (własnych, wnuków lub rodzeństwa), które nie ukończyło 16 lat (lub 18 lat, jeśli się uczy), sprawuje pieczę nad dzieckiem całkowicie niezdolnym do pracy/samodzielnej egzystencji, ukończył 50 lat lub stał się niezdolny do pracy po śmierci partnera, ale nie później niż 5 lat po jego śmierci lub po zaprzestaniu wychowywania dzieci.

Małżonek rozwiedziony/w separacji ma prawo do renty, jeśli miał prawo do alimentów od zmarłego, ustalone wyrokiem lub ugodą sądową w dniu jego śmierci. Kobieta rozwiedziona lub w separacji musi udowodnić, że otrzymywała alimenty na podstawie porozumienia.

ZUS przyzna rentę rodzicom, jeśli spełniają warunki takie same jak dla wdowy/wdowca (wiek, niezdolność do pracy, wychowywanie dzieci) oraz jeśli zmarły bezpośrednio przed śmiercią przyczyniał się do ich utrzymania.

Wysokość renty i zasady podziału

ZUS oblicza rentę rodzinną na podstawie świadczenia zmarłego i dzieli ją po równo między wszystkich uprawnionych. Renta wynosi procent świadczenia, do jakiego mógłby mieć prawo zmarły (emerytura lub renta z tytułu niezdolności do pracy). ZUS ustala rentę po świadczeniu w najkorzystniejszej wysokości. Procenty kwoty świadczenia zmarłego:

85% świadczenia zmarłego – jeśli do renty uprawniona jest jedna osoba.

90% świadczenia zmarłego – jeśli dwie osoby mają prawo do renty.

95% świadczenia zmarłego – jeśli do renty uprawnione są trzy osoby lub więcej.

Wszystkim uprawnionym przysługuje jedna łączna renta rodzinna, którą ZUS dzieli po równo między nich. Renta rodzinna nie może być niższa niż kwota najniższej renty rodzinnej. Jeśli obliczona kwota jest niższa, ZUS podwyższa łączną kwotę do poziomu najniższego świadczenia. Sierota zupełna (której oboje rodzice nie żyją) może otrzymać dodatek dla sieroty zupełnej. ZUS co roku podwyższa (waloryzuje) wysokość renty.

Renta rodzinna. Zasady wypłaty i ograniczenia przychodu

Prawo do renty rodzinnej możesz stracić lub ZUS zmniejszy Ci świadczenie, jeśli osiągasz zbyt wysokie dochody. Rentę otrzymasz od dnia powstania do niej prawa, ale nie wcześniej niż od miesiąca, w którym złożyłeś wniosek. Jeśli złożyłeś wniosek w miesiącu śmierci osoby bliskiej lub w miesiącu następnym, ZUS wypłaci rentę od dnia śmierci, pod warunkiem, że już wtedy spełniałeś warunki do jej przyznania. Jeśli podejmujesz zatrudnienie lub inną działalność podlegającą obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, ZUS może zawiesić lub zmniejszyć Twoją rentę. ZUS zawiesi prawo do renty, jeśli Twój przychód przekroczy 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Jeśli Twój przychód przekroczy 70% przeciętnego wynagrodzenia, ale nie przekroczy 130% – ZUS zmniejszy rentę o kwotę przekroczenia, ale nie więcej niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia. Na Twój wniosek ZUS wyłączy Cię z kręgu uprawnionych. Wtedy ZUS ponownie ustali wysokość renty dla pozostałych osób. Jeśli w przyszłości zechcesz znów ubiegać się o świadczenie, musisz ponownie złożyć wniosek.