Koszt klimatyzacji - podstawowe informacje

Zakup klimatyzacji wymaga zaznajomienia się z dostępnymi na rynku rozwiązaniami i sprawdzenia, które z nich będzie maksymalnie dopasowane do potrzeb i możliwości kupującego. Chodzi to zarówno możliwości finansowe, ale przede wszystkim o możliwości lokalu, w którym urządzenie (czy urządzenia) ma być montowane. W tej chwili w prywatnych domach i mieszkaniach najczęściej wykorzystywane są klimatyzatory typu split, multisplit oraz klimatyzatory przenośne (inaczej kompaktowe, monoblokowe).

Koszt zakupu tych urządzeń oraz montażu są mocno zróżnicowane i zależą zarówno od parametrów technicznych tych urządzeń oraz od kosztów montażu. Podajemy orientacyjne ceny:

klimatyzator przenośny z funkcją wentylatora i osuszacza powietrza oraz zestawem do montażu rury w oknie, moc 2,5 kW; wskaźnik efektywności energetycznej EER 2,6; godzinowe zużycie energii na chłodzenie (EER) – 0,95 kWh – cena ok. 1200 zł;

z funkcją wentylatora i osuszacza powietrza oraz zestawem do montażu rury w oknie, moc 2,5 kW; wskaźnik efektywności energetycznej EER 2,6; godzinowe zużycie energii na chłodzenie (EER) – 0,95 kWh – cena ok. 1200 zł; klimatyzator split z montażem (jedna jednostka wewnętrzna, jedna jednostka zewnętrzna); maksymalna powierzchnia pomieszczenia 35 mkw.; moc 3,5 kW; wskaźnik efektywności energetycznej EER – 4,3 kW; godzinowe zużycie energii na chłodzenie (EER) – 0,79 kWh – cena ok. 4850 zł (w tym 8 proc. VAT).

(jedna jednostka wewnętrzna, jedna jednostka zewnętrzna); maksymalna powierzchnia pomieszczenia 35 mkw.; moc 3,5 kW; wskaźnik efektywności energetycznej EER – 4,3 kW; godzinowe zużycie energii na chłodzenie (EER) – 0,79 kWh – cena ok. 4850 zł (w tym 8 proc. VAT). klimatyzator multisplit 4 pomieszczenia (jedna jednostka zewnętrzna i cztery wewnętrzne), urządzenia oferowane w zestawie mają różne parametry techniczne – koszt zestawu bez montażu to ok. 15 tys. zł brutto (23 proc. VAT); koszt montażu podlega indywidualnej wycenie.

Warto zauważyć, że przedstawione ceny klimatyzatorów split i multisplit różnią się między sobą stawką VAT. To dlatego, że w przypadku zakupu klimatyzacji razem montażem obowiązuje VAT na poziomie 8 proc. Zakup samego urządzenia oznacza, że klient musi zapłacić 23-procentoway VAT.

Ile kosztuje używanie klimatyzacji? Koszty energii

Podczas używania klimatyzacji kluczowym kosztem jest prąd. Klimatyzatory uchodzą za urządzenia mocno energochłonne. I choć konstruktorzy kolejnych generacji tych urządzeń starają się udoskonalać, to to tak czy inaczej używanie klimatyzacji odbije się na wysokości rachunków za prąd. Czy kupując klimatyzator możemy przewidzieć ile będzie potrzebował prądu do chłodzenia pomieszczeń? Bardzo dużo zależy tu od tego, jak my sami będziemy dany sprzęt eksploatować. Jest jednak jeden kluczowy parametr który powie nam, na ile efektywny jest dany sprzęt. Chodzi wspomniany wyżej wskaźnik efektywności energetycznej EER. Mówi on o tym, ile energii chłodzenia wygeneruje klimatyzator z 1 kW pobranej energii elektrycznej. Im ten wskaźnik jest wyższy, tym efektywniejszy energetycznie będzie dany sprzęt.

Warto też wspomnieć, że oprócz parametrów dotyczący chłodzenia klimatyzatory mają też oddzielne parametry dotyczące ogrzewania. Ilość energii jaką będzie potrzebował klimatyzator do grzania może być nieco inna niż do chłodzenia. W tym miejscu skupimy się kosztach energii dla klimatyzatora w trybie chłodzenia.

Ile prądu pobiera klimatyzacja? Ile kosztuje jedna godzina klimatyzacji?

Ilość prądu jaką pobiera klimatyzacja zależy od jej typu, parametrów technicznych oraz od sposobu i miejsca użytkowania. Na koszt wpływa też oczywiście cena prądu. Niżej przedstawiamy szacunkowe wyliczenia dla trzech wymienionych wyżej urządzeń. Wszystkie obliczenia dotyczą kosztów w skali miesiąca. Założyliśmy, że klimatyzatory pracują przez 15 dni w miesiącu, po 4 godziny dziennie. Przyjęliśmy też, że cena prądu to 1,15 zł brutto za kWh (stawka obowiązująca od 1 lipca br. w taryfie G11, dla gospodarstw domowych zużywających do 2000 kWh rocznie, stawka uwzględnia rozwiązania przyjęte w ustawie o bonie energetycznym).

Klimatyzator kompaktowy (godzinowe zużycie prądu to 0,95 kWh): jedna godzina pracy tego klimatyzatora to koszt 1,09 zł. Koszt dzienny: 4,36 zł. Koszt miesięczny – 65,4 zł.

Klimatyzator multisplit (godzinowe zużycie energii na chłodzenie to 0,79 zł). Oznacza to, że jedna godzina pracy tego klimatyzatora przy stawce 1,15 zł za prąd to koszt 0,9 zł. Koszt dzienny to 3,6 zł. Koszt miesięczny – 54 zł.

Klimatyzator mutisplit dla 4 pomieszczeń (1 jednostka zewnętrzna plus 4 wewnętrzne): koszt za godzinę chłodzenia to ok. 5,2 zł, koszt dzienny – 20,7 zł. Koszt miesięczny – ok. 310,5 zł. Podana wartość jest najbardziej szacunkowa ze wszystkich trzech. Obliczyliśmy ją sumując moc chłodniczą urządzeń w zestawie, przyjęliśmy też, że pobór prądu przez te urządzenia (godzinowe zużycie prądu) jest mniej więcej trzykrotnie niższe niż moc chłodnicza (informacje o stosowaniu tego typu przelicznika znaleźć m.in. na stronach dystrybutorów urządzeń klimatyzacyjnych).

Koszt używanie klimatyzacji – koszty serwisowania

Do kosztów używania klimatyzacji należy też doliczyć koszty jej serwisowania. W trakcie serwisu klimatyzacji domowej specjaliści dokonują też przeglądu układu odpowiedzialnego za odprowadzanie skroplin, czyszczą filtry powietrza znajdujące się w jednostkach ściennych oraz wymieniają filtry w urządzeniach kanałowych. Koszt takiej usługi to ok. 300 zł. Zaleca się przeprowadzania jej dwa razy do roku.

Specjaliści przypominają też o konieczności samodzielnego czyszczenia klimatyzacji w trakcie jej użytkowania. Czyszczenie filtrów zewnętrznych można przeprowadzać samodzielnie, należy to robić średnio raz na 3 miesiące. Jeżeli klimatyzacja nie będzie regularnie czyszczona i serwisowana, grodzi jej zagrzybienie. Można ja próbować odgrzybić samodzielnie. W tym celu trzeba zaopatrzyć się w odpowiednie preparaty. Można również zlecić to specjalistom.