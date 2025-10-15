Wyrejestrowanie pojazdu online. Czy można wyrejestrować auto online w 2025 roku? Jeżeli tak, to jak to zrobić?

Tak, można wyrejestrować auto online w Polsce, ale nie jest to dostępne we wszystkich urzędach. Aby wyrejestrować pojazd przez internet, trzeba posiadać Profil Zaufany, który pozwala na potwierdzenie tożsamości online. Procedura wymaga wypełnienia wniosku o wyrejestrowanie pojazdu, przygotowania niezbędnych dokumentów i złożenia ich elektronicznie przez platformę udostępnioną przez urząd właściwy ze względu na miejsce rejestracji pojazdu. Warto najpierw sprawdzić na stronie internetowej swojego urzędu, czy oferuje elektroniczną skrzynkę podawczą do składania takich wniosków. Po wyrejestrowaniu trzeba też powiadomić firmę ubezpieczeniową o tym fakcie, by ubiegać się o zwrot składki za niewykorzystany okres ochrony. Cała decyzja o wyrejestrowaniu pojazdu powinna zostać wydana w ciągu 30 dni od złożenia wniosku, czasem termin może się wydłużyć do 60 dni.

Wyrejestrowanie auta online w 2025 roku - krok po kroku

W 2025 roku w Polsce istnieje możliwość wyrejestrowania auta online, jednak zakres dostępności tej usługi zależy od urzędu, w którym zarejestrowano pojazd.

Krok 1: Sprawdź, czy Twój urząd obsługuje wyrejestrowanie online

Wejdź na stronę internetową wydziału komunikacji właściwego dla Twojego miejsca zamieszkania i sprawdź, czy oferuje usługę wyrejestrowania pojazdu przez internet.

Krok 2: Załóż Profil Zaufany lub użyj e-dowodu

Do potwierdzenia tożsamości online potrzebujesz Profilu Zaufanego (można go założyć przez internet) lub e-dowodu z funkcją potwierdzania tożsamości.

Krok 3: Wejdź na platformę ePUAP lub portal urzędu

Zaloguj się przez Profil Zaufany na ePUAP (https://epuap.gov.pl) lub bezpośrednio na portalu elektronicznym Twojego urzędu.

Krok 4: Wypełnij wniosek o wyrejestrowanie pojazdu

Znajdź i wypełnij formularz wniosku o definitywne wyrejestrowanie pojazdu, podając wymagane informacje i załączając skany potrzebnych dokumentów, takich jak dowód rejestracyjny czy karta pojazdu.

Krok 5: Potwierdź wniosek Profilen Zaufanym i wyślij

Potwierdź złożenie wniosku przy pomocy Profilu Zaufanego i wyślij go do urzędu.

Krok 6: Oczekuj na decyzję

Urząd ma 30 dni (czasami do 60) na rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu.

Krok 7: Zgłoś wyrejestrowanie do ubezpieczyciela

Po otrzymaniu potwierdzenia o wyrejestrowaniu powiadom firmę ubezpieczeniową, aby odzyskać niewykorzystaną składkę OC.