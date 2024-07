W środę po godzinie 17 złoty tracił w stosunku do głównych walut. Względem euro o 0,37 proc. do 4,3 zł, w stosunku do dolara o 0,07 proc. do 3,9 zł, do franka szwajcarskiego, który kosztował 4,44 zł stracił 0,95 proc.

W środę rano złoty zyskał do dolara wycenianego na 3,92 zł oraz do franka szwajcarskiego, za którego płacono 4,39 zł. Polska waluta traciła natomiast do euro wycenianego na 4,28 zł.