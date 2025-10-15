Czy można złożyć wniosek online o paszport w 2025 roku?

Złożenie wniosku o paszport osobiście jest nadal zasadą dla dorosłych i dzieci powyżej 12. roku życia w Polsce w 2025 roku, ponieważ konieczne jest pobranie odcisków palców i wzoru podpisu (z wyjątkiem osób, u których jest to fizycznie niemożliwe).

Reklama

Podstawy prawne i możliwość składania wniosku online o paszport

Od 27 marca 2022 roku obowiązuje nowa ustawa o dokumentach paszportowych, która umożliwia złożenie wniosku o wydanie paszportu w formie elektronicznej. Wniosek taki jest składany przez specjalny formularz elektroniczny, wypełniany przez organ paszportowy na podstawie danych podanych przez wnioskodawcę oraz informacji z Rejestru Dokumentów Paszportowych i rejestru PESEL. Wnioskodawca podpisuje dokument elektronicznie za pomocą urządzenia do składania podpisu elektronicznego.

Kto i jak może złożyć wniosek online o paszport?

Reklama

W praktyce nowa usługa umożliwia przede wszystkim rodzicom wyrażenie zgody na wydanie paszportu dla dziecka drogą elektroniczną, a także złożenie wniosku o paszport dla dziecka poniżej 12 roku życia. Wniosek o paszport dla osoby dorosłej można rozpocząć online, jednak ze względu na wymóg osobistego pobrania odcisków palców i podpisu, sam proces finalizacji wymaga wizyty w punkcie paszportowym.

Procedura składania wniosku online o paszport

Aby złożyć wniosek o paszport online, należy:

Zalogować się do elektronicznego Rejestru Dokumentów Paszportowych.

Wypełnić formularz wniosku generowany przez organ paszportowy w specjalnym systemie.

Podpisać wniosek elektronicznie (elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub za pomocą innego dopuszczalnego narzędzia).

Dołączyć aktualne zdjęcie spełniające wymogi paszportowe.

Załączyć potwierdzenie opłaty za paszport, o ile dotyczy.

Wniosek ten może dotyczyć także wyrażenia zgody na paszport dziecka.

Odbiór paszportu i czas oczekiwania

Złożenie wniosku online nie skraca ani nie zmienia czasu oczekiwania na paszport.

Dokument biometryczny jest zazwyczaj gotowy do odbioru po około 30 dniach od złożenia wniosku – termin może się wydłużyć w okresach wzmożonego zainteresowania.

Odbiór paszportu odbywa się wyłącznie osobiście w wyznaczonym punkcie paszportowym, gdzie wnioskodawca potwierdza swoją tożsamość i dane biometryczne.

W przypadku pilnej potrzeby można ubiegać się o paszport tymczasowy, który jest ważny do 12 miesięcy i można go otrzymać nawet w ciągu kilku dni.

Wniosek online o paszport - ułatwienia i dodatkowe korzyści

Nowe technologie wprowadzone w procesie składania wniosku online o paszport umożliwiają także:

Powiadamianie o zbliżającym się terminie ważności paszportu.

Możliwość sprawdzenia danych przetwarzanych w rejestrze.

Elektroniczne zgłoszenie utraty paszportu, co automatycznie unieważnia dotychczasowy dokument.

Złożenie wniosku online o paszport w 2025 roku - podsumowanie

W 2025 roku w Polsce można złożyć wniosek o paszport online, przede wszystkim dla dzieci do 12 lat, a także rozpocząć proces dla dorosłych. Wniosek online podpisywany jest elektronicznie i złożony przez specjalny elektroniczny system, ale finalizacja wymaga osobistej wizyty w punkcie paszportowym. Czas oczekiwania na paszport pozostaje około 30 dni, a odbiór musi odbyć się osobiście.