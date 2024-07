Obecnie przepisy pozwalają pracodawcom na odpisanie od składki ZUS kwoty do 450 złotych miesięcznie na jednego pracownika, co stanowi istotne udogodnienie i zachętę do wspierania zdrowego stylu życia wśród zatrudnionych.

W rozporządzeniu ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wskazano, co nie stanowi podstawy wymiaru składek. Jest to m.in. wartość finansowanych przez pracodawcę posiłków udostępnianych pracownikom do spożycia bez prawa do ekwiwalentu z tego tytułu oraz wartość otrzymanych przez pracowników bonów, talonów, kuponów i kart przedpłaconych uprawniających do nabycia wyłącznie posiłków w placówkach gastronomicznych lub handlowych - do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 450 zł.

Dyrektor HR SmartLunch Artur Dzięgielewski w rozmowie z redakcją Dziennik.pl wskazał, że to rozwiązanie niesie za sobą szereg korzyści dla pracodawcy. Zapewnienie pracownikom posiłków zwiększa atrakcyjność oferty zatrudnienia, co może przyciągać bardziej wykwalifikowanych kandydatów. Warto też podkreślić, że regularne posiłki wpływają pozytywnie na zdrowie pracowników, co przekłada się na ich lepszą wydajność i mniejszą absencję chorobową – powiedział Dzięgielewski.

Dofinansowanie posiłków wpływa na dobrostan pracowników

Zwrócił uwagę, że partycypacja pracodawcy w kosztach posiłków niesie również znaczące korzyści w kontekście dobrostanu pracowników. Zapewnienie zdrowych i regularnych posiłków wspiera nie tylko fizyczne zdrowie pracowników, ale także ich samopoczucie psychiczne - przypomniał. Dodał, że wspólne jedzenie w pracy sprzyja integracji zespołu, budowaniu relacji i poczuciu wspólnoty. W jego ocenie, dzięki temu, pracownicy czują się bardziej docenieni i zaangażowani, co może prowadzić do zwiększenia lojalności wobec pracodawcy oraz redukcji stresu. Zaznaczył, że takie podejście może również promować zdrowe nawyki żywieniowe, co przekłada się na ogólną poprawę jakości życia pracowników.

Podam przykład: Zakład produkcyjny zatrudniający 200 pracowników wprowadza program dofinansowania obiadów w kantynie zakładowej. Koszt posiłku to 20 zł dziennie, co miesięcznie daje 400 zł na pracownika. Dzięki możliwości odpisania tej kwoty od składek ZUS, zakład produkcyjny efektywnie redukuje swoje koszty operacyjne, jednocześnie wspierając zdrowie i dobre samopoczucie pracowników – powiedział Dzięgielewski.

Kiedy pracodawca musi zapewnić posiłek pracownikowi?

Zgodnie z art. 232 Kodeksu pracy, pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych, nieodpłatnie, odpowiednie posiłki i napoje, jeżeli jest to niezbędne ze względów profilaktycznych. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje tych posiłków i napojów oraz wymagania, jakie powinny spełniać, a także przypadki i warunki ich wydawania.

Kiedy pracodawca musi zapewnić pracownikom napoje?

W rozporządzeniu Rady Ministrów ws. profilaktycznych posiłków znajdują się szczegółowe informacje dotyczące m.in. ich kaloryczności. Znaleźć tam także można informacje dotyczące tego, w jakich warunkach i przy jakich temperaturach pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom napoje.

1. Pracodawca zapewnia napoje pracownikom zatrudnionym:

1) w warunkach gorącego mikroklimatu, charakteryzującego się wartością wskaźnika obciążenia termicznego (WBGT) powyżej 25 st. C,

2) w warunkach mikroklimatu zimnego, charakteryzującego się wartością wskaźnika siły chłodzącej powietrza (WCI) powyżej 1000,

3) przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia poniżej 10 st. C lub powyżej 25 st. C,

4) przy pracach związanych z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal (6280 kJ) u mężczyzn i 1000 kcal (4187 kJ) u kobiet,

5) na stanowiskach pracy, na których temperatura spowodowana warunkami atmosferycznymi przekracza 28 st. C.

2. Pracodawca zapewnia pracownikom napoje w ilości zaspokajającej potrzeby pracowników, odpowiednio zimne lub gorące w zależności od warunków wykonywania pracy, a w przypadku określonym w ust. 1 pkt 1 - napoje wzbogacone w sole mineralne i witaminy.