Zgodnie z wyjaśnieniami Piotra Juszczyka, głównego doradcy podatkowego w InFakt.pl, procedury rozliczania podatku PIT po zmarłej osobie są zasadniczo identyczne z tymi, które obowiązują osoby żyjące. Odnosi się to zarówno do osób, które odeszły z pracy w 2024 roku, mając wcześniej umowę o pracę, jak i do emerytów, którzy zmarli w tym samym roku.

Jak rozliczyć PIT po zmarłym?

Spadkobiercy dziedziczą nie tylko majątek zmarłego, ale także jego długi. Jeśli zmarły miał niespłacone zobowiązania, spadkobiercy będą musieli je uregulować. Jeśli spadkobiercy nie podejmą żadnych działań do 30 kwietnia, urząd skarbowy wyda decyzję o wysokości należnego podatku. Ważne jest, aby przestrzegać terminów. Specjalista podkreśla, że na uregulowanie zaległości podatkowej jest 14 dni od daty otrzymania powiadomienia.

Jeśli do 30 kwietnia nie uda się oficjalnie podzielić majątku po zmarłym, nie oznacza to automatycznie kary. Podatnik ma 14 dni od otrzymania zawiadomienia o niedopłacie, aby uregulować dług bez naliczania odsetek. Formularze PIT-11 i PIT-40 są rozliczane automatycznie, co zapewnia pewien komfort w tej sytuacji.

Ten dokument może być potrzebny do rozliczenia PIT po zmarłym

Sytuacja staje się skomplikowana w przypadku, gdy spadkobiercy chcą ustalić, czy na koncie zmarłego członka rodziny występuje nadpłata lub niedopłata podatku. Dostęp do usługi Twój e-PIT, która umożliwia wgląd w takie dane, jest niemożliwy po śmierci podatnika. Aby uzyskać te informacje, niezbędny jest dostęp do formularza PIT-11. Ten dokument zawiera szczegółowe dane dotyczące:

Przychodów podatnika : pełny wykaz kwot uzyskanych w danym roku podatkowym.

: pełny wykaz kwot uzyskanych w danym roku podatkowym. Zaliczek na podatek dochodowy : informacje o kwotach potrąconych przez płatnika i odprowadzonych do urzędu skarbowego.

: informacje o kwotach potrąconych przez płatnika i odprowadzonych do urzędu skarbowego. Składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne: dokładne kwoty potrącone z wynagrodzenia pracownika.

PIT-11 jest kluczowym dokumentem, na podstawie którego podatnik dokonuje rocznego rozliczenia podatkowego. Aby uzyskać dostęp do PIT-11 zmarłego członka rodziny, niezbędne jest przedstawienie dokumentu potwierdzającego nabycie spadku. Może to być akt poświadczenia dziedziczenia lub postanowienie sądu o nabyciu spadku.

W sytuacji, gdy małżonkowie prowadzili wspólne gospodarstwo domowe, kwestia uzyskania dokumentu PIT-11 po zmarłym współmałżonku jest uproszczona. Doradca podatkowy informuje, że w przypadku wspólności majątkowej, Urząd Skarbowy jest zobowiązany do udostępnienia tego dokumentu żyjącemu małżonkowi. Owdowiały małżonek ma prawo do otrzymania od pracodawcy zmarłego małżonka formularza PIT-11, jeśli małżonkowie mieszkali razem. Pozwala to na samodzielne rozliczenie podatkowe i sprawdzenie, czy nie ma niedopłaty.

Wspólne rozliczenie ze zmarłym małżonkiem

Osoby owdowiałe mają możliwość skorzystania z uproszczonej procedury rozliczenia podatku dochodowego. Najłatwiejszym sposobem jest zalogowanie się na swoje konto w systemie e-Urząd Skarbowy i pobranie zeznania podatkowego zmarłego współmałżonka. Możliwe jest również wspólne rozliczenie roczne, pod warunkiem, że małżeństwo istniało do końca roku podatkowego i obowiązywała wspólność majątkowa. W takim przypadku wystarczy, że żyjący małżonek podpisze zeznanie podatkowe. Aby rozliczyć się wspólnie z małżonkiem przez internet, należy zalogować się do systemu e-Urząd Skarbowy i wybrać opcję wspólnego rozliczenia. Następnie trzeba podać numer PESEL małżonka, a jego dane zostaną automatycznie pobrane.

W przypadku śmierci małżonka na początku roku, wspólne rozliczenie podatkowe może być korzystne. Pozwala to na wykorzystanie kwoty wolnej od podatku (30 tys. zł), która mogła nie zostać w pełni wykorzystana przez zmarłego. Ta opcja jest szczególnie opłacalna dla osób z wyższymi dochodami.

Jeśli zmarły małżonek osiągał dochód 50 000 zł, a żyjący małżonek zgromadził 150 000 zł, ich łączny dochód kwalifikuje się do drugiego progu podatkowego, gdzie stawka wynosi 32 proc. (dla dochodów powyżej 120 000 zł). W takiej sytuacji, przeniesienie dochodu zmarłego małżonka do puli żyjącego małżonka może być korzystne. Dzięki temu, opodatkowanie może spaść do niższego, 12 proc. progu podatkowego.

Jeśli podatnik zdecyduje się na samodzielne rozliczenie podatkowe, zapłaci 20 400 zł podatku. Natomiast, jeśli rozliczy się wspólnie z nieżyjącym małżonkiem, kwota ta wyniesie 16 800 zł. W rezultacie, wybierając opcję wspólnego rozliczenia, podatek do zapłaty będzie o 3 600 zł niższy.