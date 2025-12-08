Szacuje się, że w 2025 r. 10 proc. podatników, czyli około 2,5 mln osób wpadnie w drugi próg. W 2022 r. przekroczyło go 700 tys. osób, czyli 3 proc. wszystkich rozliczających się według skali, w 2023 r. było to już 5 proc. i 1,3 mln podatników, w 2024 r. – 8 proc. i ok 2 mln podatników. Co ciekawe drugi próg objął w 2024 roku 36,17 proc. nauczycieli. Przy wynagrodzeniu brutto 13 tys. zł pensja netto w grudniu spada nawet o 2 tys. zł miesięcznie.

"Pracownik na umowę o pracę, który zarabia 13 tys. zł brutto dostanie za pracę w grudniu przelew na niecałe 7 tys. zł - napisała Małgorzata Samborska, doradca podatkowy. Natomiast dla osoby zarabiającej 15 tys. zł brutto różnica między wypłatą w styczniu a grudniu czy listopadzie wynosi ponad 2,5 tys. zł.

Ile trzeba zarabiać, żeby wejść w drugi próg podatkowy?

Podatek dochodowy od osób fizycznych w Polsce ma charakter progresywny. Do ustalenia jego wysokości stosuje się dwie stawki podatkowe.12-procentowy próg podatkowy dotyczy dochodu do 120 tys. zł brutto, drugi próg jest opodatkowany stawką 32 proc. Aby wejść w drugi próg podatkowy trzeba zarabiać ponad 12 tys. złotych brutto miesięcznie.

Reklama

Jak nie wejść w drugi próg podatkowy?

To, że ktoś wszedł w drugi próg nie oznacza, że musi zapłacić większy podatek. Można tego uniknąć przede wszystkim poprzez skorzystanie z różnorodnych ulg podatkowych. Należą do nich:

ulga na dzieci,

ulga dla osób do 26 roku życia,

ulga na powrót, jeśli została wykazana w informacji od płatnika na podstawie złożonego oświadczenia,

ulga dla rodzin 4+, jeśli została wykazana w informacji od płatnika na podstawie złożonego oświadczenia.

Co jeśli przekroczę 120 tys. zł?

Świetnym sposobem na nieprzekroczenie I progu podatkowego jest wspólne rozliczenie z małżonkiem, ale pod warunkiem, że nie wykazuje dochodów lub jego dochody są na niskim poziomie. Innym sposobem jest rozłożenie w czasie jednorazowych przychodów w postaci premii świątecznej, bonusów czy jednorazowych zleceń. Może to oznaczać negocjacje z pracodawcą lub kontrahentem, aby wypłata dodatkowych środków nastąpiła w kolejnym roku podatkowym, kiedy bilans dochodów będzie inny.

Jak uniknąć podatku 32 proc.? Ulga dla seniora

Osoby starsze, które nadal pracują mogą skorzystać z ulgi dla seniora. Przysługuje ona osobom, które:

osiągnęły wiek emerytalny,

uzyskały prawo do emerytury,

pozostają aktywne zawodowo i nie pobierają świadczeń emerytalnych.

Ulga podatkowa dla seniorów dotyczy zarówno dochodów z tytułu pracy na etacie jak prowadzenia działalności gospodarczej rozliczanej na zasadach ogólnych.