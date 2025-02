Rozliczenie PIT-11A to istotny obowiązek emerytów, którzy otrzymują świadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Emeryci, którzy go otrzymali, są zobowiązani do rozliczenia podatku poprzez złożenie zeznania PIT-37 do 30 kwietnia. Jak poprawnie rozliczyć PIT-11A? Oto szczegóły.