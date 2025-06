"W środę to rozwój sytuacji na Bliskim Wschodzie, a ze sfery makro posiedzenie FOMC, będą głównymi czynnikami wpływającymi na rynkowe nastroje. Dalszy przebieg konfliktu pomiędzy Izraelem a Iranem trudno jest prognozować, niewiele wskazuje, aby miał się on wkrótce zakończyć, spoglądając na wzrostowy trend notowań ropy naftowej" - napisano w raporcie PKO BP.

"To mogłoby prowadzić do zwiększenia funkcji dolara jako bezpiecznej przystani i jego aprecjacji. W przypadku EUR/PLN zakładamy kontynuację trendu bocznego, z utrzymującym się ryzykiem ataku na jego górne ograniczenia (4,29), jeśli globalne nastroje uległyby nagłemu pogorszeniu" - dodano.

Ceny ropy rosną, złoty słabnie. Bliski Wschód znów wstrząsa giełdami [KURSY WALUT. ŚRODA. 18.06.2025]

W środę o godz. 20.00 czasu polskiego amerykańska Rezerwa Federalna ogłosi decyzję ws. stóp procentowych. Na godz. 20.30 zaplanowana jest konferencja prasowa szefa FOMC Jerome Powella.

Reklama

Stabilizacji notowań spodziewają się także ekonomiści Banku Gospodarstwa Krajowego.

"Początek handlu w Europie nie przynosi większych ruchów na EUR/PLN. Pomijając skrajne scenariusze związane z sytuacją na Bliskim Wschodzie kolejny dzień oczekujemy stabilizacji na krajowej walucie i wyceny euro w przedziale 4,26-4,28 zł" - napisano w raporcie BGK.

Ekonomiści Santander BP oceniają z kolei, że rozpoczynający się w Polsce długi weekend może być decydujący dla rozwoju konfliktu na Bliskim Wschodzie, a przy małej płynności niewykluczone są spore ruchy kursów walut. W czwartek nieobecni będą też amerykańscy inwestorzy ze względu na przypadające na ten dzień święto w USA - Dzień Wyzwolenia.

"Kurs EUR/PLN zaczyna dzień w pobliżu wczorajszego zamknięcia ok. 4,2750, ale sytuacja geopolityczna sugeruje większe szanse na osłabienie złotego" - napisali ekonomiści Banku Millennium.

Reklama

RYNEK DŁUGU

"Przekaz ze środowego posiedzenia FOMC, na którym rynek nie oczekuje zmian w poziomie stóp Fed, oraz wymowa nowych projekcji makroekonomicznych dotyczących USA będą w naszej opinii najważniejszymi czynnikami wpływającymi na zachowanie rynków bazowych FI w perspektywie najbliższych dni" - napisali ekonomiści PKO BP.

"Ewentualne bardziej gołębie akcenty na konferencji J. Powella (co nie jest scenariuszem bazowym) mogłyby spowodować przełamanie wsparcia na 4,30 proc. przez 10-letnie obligacje USA, co otworzyłoby drogę w stronę 4,10-4,00 proc. Krajowe SPW ze względu na czwartkowe święto w Polsce i USA zapewne do końca tygodnia kontynuować będą lokalne trendy boczne w okolicy kilkutygodniowych maksimów rentowności" - dodano.

Dla rynku długu istotny będzie też rozwój sytuacji na Bliskim Wschodzie.

"Kontynuacja wymiany ognia na Bliskim Wschodzie oraz powodowanego nią wzrostu cen ropy i gazu może odbijać się niekorzystnie na polskim długu, a stwarzać pole do umocnienia obligacji na rynkach bazowych" - napisali w porannym raporcie ekonomiści Santander BP.

Wydarzeniem dnia na krajowym rynku długu będzie aukcja sprzedaży obligacji, na której Ministerstwo Finansów zaoferuje do sześć serii obligacji (OK0128, PS0130, PS0730, WZ0930, DS0432 i DS1035) za łącznie za 6-10 mld zł.

"W ostatnich dniach resort finansów zmienił charakter aukcji z zamiany na standardowy przetarg, co może wpływać na wzrost spreadów asset swap. Słabe dane z zagranicy oraz geopolityka mogą kierować rentowności na rynkach bazowych i w kraju w dół" - napisali w raporcie ekonomiści Banku Millennium.

"Jednak zachowawczy w kwestii obniżek stóp Fed może zatrzymać te tendencje i mógłby wesprzeć dolara po ostatnich spadkach. Wypowiedzi J. Powella po posiedzeniu mogą być kluczowe dla tendencji rynkowych w kolejnych dniach" - dodali.

KURSY WALUT. ŚRODA. 18.06.2025

środa wtorek wtorek 09:12 16:25 09:26 EUR/PLN 4,2736 4,2738 4,2796 USD/PLN 3,7087 3,7034 3,7037 CHF/PLN 4,5448 4,5475 4,5576 EUR/USD 1,1521 1,154 1,1555 PS0527 4,66 4,65 4,66 PS0730 5,15 5,14 5,13 DS1034 5,59 5,58 5,59

(PAP Biznes)

pat/ osz/