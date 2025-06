100 000 euro na granty

Fundacja E.ON w Polsce rozpoczęła nabór do II edycji międzynarodowego programu grantowego "E.ON łączy energię dla klimatu". Jest on kierowany do organizacji non profit, instytucji edukacyjnych i naukowych, a także think tanków z Polski, angażujących się w projekty proekologiczne i działania na rzecz ochrony klimatu. Dziesięć wybranych projektów otrzyma finansowe wsparcie o łącznej wartości 100 000 euro.

Europejczycy wspierają transformację energetyczną

Najnowsze badanie przeprowadzone przez Fundację E.ON we współpracy z instytutem Civey wskazuje, że Europejczycy wciąż chcą angażować się w transformację energetyczną. Jednocześnie jednak oczekują wymiernych efektów wynikających z polityki klimatycznej. Polacy postrzegają swój kraj jako lidera w dziedzinie energetyki przyszłości. Wysokie jest także poparcie dla wprowadzenia opłat za emisję CO2 oraz regulacji cen energii. Świadczy to z pewnością o rosnącej świadomości społeczeństwa i dalszej gotowości do podejmowania działań proekologicznych.

Wsparcie dla miejskich ekoinicjatyw

By promować tę oddolną gotowość, Fundacja E.ON w Polsce kontynuuje program grantowy "E.ON łączy energię dla klimatu", który powstał dzięki współpracy z Fundacją E.ON w Niemczech oraz Fundacją ZSE na Słowacji. Ma on na celu wspieranie najlepszych projektów, które przyczyniają się do ochrony klimatu i nagłaśniają zagrożenia związane ze zmianami klimatycznymi, pomagają stymulować transformację energetyczną i kształtować zrównoważoną przyszłość. Program realizowany jest jednocześnie we wszystkich trzech wspomnianych wcześniej krajach.

Fundacja E.ON kieruje zaproszenie do udziału w inicjatywie do organizacji non profit, instytucji edukacyjno-naukowych, badawczych, informacyjnych i think tanków, które działają w obszarze ochrony środowiska i klimatu lub realizują projekty społeczne. Dziesięć zwycięskich inicjatyw otrzyma granty po 10 000 euro każdy na realizację działań, które bezpośrednio przyczynią się do redukcji emisji CO2 oraz będą aktywizować społeczność lokalną lub międzynarodową w obszarze działań na rzecz klimatu.

Na co można przeznaczyć grant?

Program dotyczy projektów realizowanych w Warszawie oraz w Szczecinie. Zgłaszane inicjatywy powinny wpisywać się w jedną z trzech kategorii:

lokalne działania na rzecz klimatu,

transformacja klimatyczna dla społeczeństwa obywatelskiego

transformacja klimatyczna w Europie.

Ponadto każdy zgłoszony projekt:

• powinien mieć charakter społeczny, a jego realizacja nie może wiązać się z celami komercyjnymi danej organizacji,

• musi być zaplanowany do realizacji na terenie Warszawy lub Szczecina, w okresie od 1 stycznia do 31 maja 2026,

• musi być możliwy do realizacji dzięki wartości grantu lub kwoty zadeklarowanej przez uczestnika w przypadku współfinansowania;

• powinien przynieść konkretny, trwały rezultat, dostępny w przestrzeni publicznej – jak na przykład instalacja miejska, publikacja, wystawa czy dzieło sztuki.

Do kiedy nabór wniosków?

Nabór zgłoszeń ruszył 10 czerwca i potrwa do 15 lipca br. Ze wszystkich zgłoszonych projektów w preselekcji zostanie wyłonionych dwadzieścia najlepszych. Później oceni je kapituła programu, a publiczność będzie mogła na nie oddać głos na stronie internetowej organizatora. Jednego z dziesięciu beneficjentów wybiorą internauci, zaś pozostałe dziewięć organizacji wyłoni kapituła. Lista dziesięciu grantobiorców zostanie ogłoszona jesienią 2025..

Organizacje zainteresowane udziałem w programie grantowym Fundacji E.ON w Polsce mogą zgłaszać się poprzez specjalnie przygotowany formularz dostępny na stronie eondlaklimatu.pl. Znajdują się tam także szczegółowe informacje dotyczące procesu zgłoszeniowego, kryteriów selekcji oraz harmonogramu inicjatywy.