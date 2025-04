Co to jest PIT i kogo dotyczy?

PIT, czyli Personal Income Tax, to podatek dochodowy od osób fizycznych. Regulują go dwie główne ustawy:

Ustawa PIT – obejmuje większość dochodów osób fizycznych.

Ustawa ryczałtowa – dotyczy m.in. przedsiębiorców rozliczających się ryczałtem, wynajmujących nieruchomości czy duchownych.

Niektóre dochody, np. z działalności rolniczej, gospodarki leśnej czy spadków, nie podlegają PIT.

Skala podatkowa – jakie stawki obowiązują?

Podatek PIT w Polsce jest progresywny i obejmuje:

12 proc. dla dochodów do 120 000 zł,

dla dochodów do 120 000 zł, 32 proc. dla dochodów powyżej 120 000 zł.

Niektóre dochody są opodatkowane 19 proc. stawką liniową, np. z działalności gospodarczej czy sprzedaży nieruchomości.

Twój e-PIT

Od 15 lutego 2025 r. w systemie Twój e-PIT są dostępne gotowe zeznania podatkowe dla podatników. Obejmą one m.in.:

PIT-37 – dla pracowników i emerytów,

– dla pracowników i emerytów, PIT-38 – dla dochodów kapitałowych,

– dla dochodów kapitałowych, PIT-28 i PIT-36 – dla przedsiębiorców.

Zeznanie można zweryfikować, edytować lub zatwierdzić. Jeśli podatnik nie zrobi tego samodzielnie, PIT-37 i PIT-38 zostaną zaakceptowane automatycznie 30 kwietnia.

Przelew na mikrorachunek podatkowy – numer dostępny w usłudze Twój e-PIT i e-Urząd Skarbowy.

Płatność online – możliwość zapłaty BLIKIEM lub kartą płatniczą.

– możliwość zapłaty BLIKIEM lub kartą płatniczą. Tradycyjny przelew lub wpłata na poczcie.

Urząd Skarbowy wyśle informację o należnym podatku w ciągu miesiąca od automatycznego zatwierdzenia PIT.

Zwrot podatku – kiedy można go otrzymać?

Do 45 dni – jeśli zeznanie złożono elektronicznie.

– jeśli zeznanie złożono elektronicznie. Do 3 miesięcy – jeśli rozliczenie nastąpiło papierowo.

Jakie ulgi można odliczyć?

System Twój e-PIT automatycznie uwzględnia m.in.:

Ulga na dzieci

Ulga dla młodych (do 26 lat)

Ulga dla rodzin 4+

Ulga dla pracujących seniorów

Ulga na powrót

Inne ulgi trzeba dodać samodzielnie.

Do kiedy trzeba rozliczyć PIT za 2024 rok?

Podatnicy muszą złożyć swoje zeznania podatkowe najpóźniej do 30 kwietnia 2025 roku. Dotyczy to wszystkich osób zobowiązanych do rozliczenia PIT, niezależnie od wybranej formy opodatkowania. Zeznanie można złożyć elektronicznie poprzez Twój e-PIT, formularze online w e-Urzędzie Skarbowym, a także w tradycyjnej formie papierowej – osobiście w urzędzie skarbowym lub wysyłając pocztą. Spóźnienie może skutkować naliczeniem odsetek za zwłokę oraz koniecznością zapłaty dodatkowych kar skarbowych.