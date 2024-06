Nowy obowiązek dla portali sprzedażowych

W środę 5 czerwca 2024 Senat przegłosował ustawę, która ma w praktyce wprowadzać do Polski unijną dyrektywę DAC-7. Obecnie ustawa trafiła do prezydenta do podpisu. Prognozowane zmiany mają dotyczyć między innymi internetowych sprzedawców oraz portali sprzedażowych, takich jak np.: Vinted, Allegro, OLX czy Otomoto. A także użytkowników i portali oferujących najmy krótkoterminowe nieruchomości jak np.: Booking czy AirBnB .

Jak podaje portal rządowy GOV.pl, ustawa ta ma nałożyć na operatorów platform cyfrowych obowiązek gromadzenia i przekazywania administracji podatkowej informacji o sprzedawcach, którzy dokonali transakcji za pośrednictwem tych platform handlu internetowego. Nowe przepisy nie zmieniają dotychczasowych zasad opodatkowania osób sprzedających za pośrednictwem Internetu. DAC-7 jest to nowe narzędzie do kontroli e-handlu. Jak wyjaśnia Ministerstwo Finansów, działania te mają na celu redukcję zjawiska uchylania się od opodatkowania w przestrzeni cyfrowej.

Już wkrótce administracja podatkowa będzie miała dostęp m.in.: do wysokości dochodów podatników uzyskiwanych ze sprzedaży prowadzonej za pośrednictwemsprzedażowych platform cyfrowych, takich jak m.in.: Allegro, OLX, Vinted, Booking, Otomoto, AirBnb, Booksy czy UberEats. Bowiem obowiązek gromadzenia i przekazywania informacji o sprzedawcach dokonujących transakcji za pośrednictwem platform ma dotyczyć takich podmiotów jak:

internetowe platformy e-handlu ,

, platformy najmu środków transportu ,

, platformy rezerwacji noclegów ,

, platformy służące zamawianiu przejazdów samochodem.

Co te zmiany oznaczają w praktyce dla sprzedających i portali sprzedażowych?

Operatorzy platform cyfrowych będą zobowiązani do gromadzenia informacji na temat sprzedawców, którzy dokonują sprzedaży towarów i usług za pośrednictwem ich platform sprzedażowych. Będą to informacje dotyczące m.in.: liczby transakcji czy też łącznego wynagrodzenia z tytułu takiej sprzedaży.

Operatorzy platform cyfrowych będą musieli co roku raportować powyższe informacje do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Jak podaje GOV.pl, wyłączone z tej procedury będą dane o drobnych sprzedawcach towarów, tj.„o sprzedawcach, którzy w ciągu roku dokonali mniej niż 30 transakcji tego rodzaju, a łączne wynagrodzenie z tego tytułu nie przekroczyło w danym roku równowartości 2 tys. euro.”Ministerstwo Finansów planowało, aby nowe przepisy weszły w życie już od 1 lipca 2024. I wszystko wskazuje na to, że tak będzie.