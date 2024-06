Osoby otrzymujące spadek co do zasady powinny od niego odprowadzić podatek. Część spadkobierców jest jednak zwolniona z tego obowiązku, musi tylko dopełnić odpowiednich formalności. Kto dokładnie może korzystać ze zwolnienia? Co powinien w tym celu zrobić? I jak wygląda sytuacja innych spadkobierców?