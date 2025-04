Podatek katastralny to system opodatkowania nieruchomości, który jest uzależniony od ich wartości rynkowej. W 2025 roku pomysł ten nadal pozostaje w fazie dyskusji i nie został wprowadzony jako systemowy podatek.

Podatek katastralny różni się od obecnego systemu podatkowego w Polsce. Zamiast opierać się na sztywnych stawkach za metr kwadratowy, jest uzależniony od wartości rynkowej nieruchomości. Oznacza to, że właściciele nieruchomości w prestiżowych lokalizacjach zapłaciliby wyższe podatki niż ci, którzy posiadają nieruchomości w mniejszych miejscowościach.

Obecnie proponowane stawki podatku katastralnego wahają się od 0,2 proc. do 2 proc. wartości nieruchomości, jednak ostateczna decyzja w tej sprawie należałaby do rządu i parlamentu. Przepisy z kolei zakładają wprowadzenie podatku katastralnego w wysokości 1 proc. wartości nieruchomości. W praktyce oznacza to, że właściciel mieszkania wartego milion złotych musiałby zapłacić aż 10 tysięcy złotych podatku rocznie. To ponad 800 złotych miesięcznie – kwota, która może poważnie nadwyrężyć domowy budżet.

Przykład obliczenia podatku katastralnego

Przykładowo, dla nieruchomości o wartości 900 000 zł, podatek w wysokości 1 proc. wyniósłby 9 000 zł rocznie. To może być znaczące obciążenie dla właścicieli, zwłaszcza w przypadku posiadania wielu nieruchomości.

Pomimo wieloletnich dyskusji, podatek katastralny w Polsce pozostaje na razie projektem teoretycznym. Władze nie podjęły jeszcze decyzji o jego wprowadzeniu. Ministerstwo Finansów zaprzecza planom wprowadzenia tego podatku w najbliższym czasie, ale nie wyklucza zmian w przyszłości.

Okazuje się, że wprowadzenie podatku katastralnego nie jest takie proste. W Polsce brakuje podstawowej bazy danych o nieruchomościach. Zanim zaczniemy płacić nowy podatek, trzeba uporządkować wszystkie rejestry i bazy danych. To zajmie sporo czasu i pieniędzy.

Rekomendacje międzynarodowych instytucji

Instytucje takie jak Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) i Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) zalecają wprowadzenie podatku katastralnego jako sposób na poprawę finansów publicznych. Argumentują, że taki system pozwoliłby na bardziej efektywne gospodarowanie zasobami i zwiększenie dochodów samorządów.

Jakie mogą być konsekwencje wprowadzenia podatku katastralnego?

Wprowadzenie podatku katastralnego mogłoby znacząco zwiększyć obciążenia dla właścicieli nieruchomości.

Może to również wpłynąć na rynek nieruchomości, powodując spadek cen w popularnych lokalizacjach. Wyższe podatki mogą zniechęcić potencjalnych kupujących, co może skutkować zmniejszeniem popytu i obniżeniem cen.

Jeśli podatek katastralny zostałby wprowadzony, jego zasady mogłyby objąć wszystkich właścicieli nieruchomości. Właściciele wielu nieruchomości inwestycyjnych mogliby zostać objęci wyższymi stawkami podatkowymi. Istnieją także pomysły, aby podatek katastralny dotyczył tylko nieruchomości powyżej pewnej liczby, np. od trzeciego mieszkania.

Aktualne zmiany w podatku od nieruchomości

W 2025 roku wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, która dotyczy definicji budowli i opodatkowania budynków. Nie obejmuje jednak wprowadzenia podatku katastralnego.

Na razie nie ma decyzji o wprowadzeniu podatku katastralnego w Polsce w 2025 roku. Pomysł ten pozostaje w fazie dyskusji.

Podatek katastralny jest uzależniony od wartości rynkowej nieruchomości, podczas gdy obecny podatek od nieruchomości jest naliczany od jej powierzchni.

Wyższy podatek katastralny mogliby płacić właściciele nieruchomości w prestiżowych lokalizacjach oraz ci, którzy posiadają wiele nieruchomości inwestycyjnych.

Czy wprowadzenie podatku katastralnego może mieć wpływ na ceny nieruchomości?

Tak, może to spowodować spadek cen w popularnych lokalizacjach, ponieważ wyższe podatki mogą zniechęcić kupujących.

Podatek katastralny jest powszechnie stosowany w krajach Europy Zachodniej, takich jak Niemcy, Francja, Hiszpania i Wielka Brytania. Wartość nieruchomości jest regularnie aktualizowana, co oznacza, że wysokość podatku może się zmieniać w zależności od zmian cen na rynku nieruchomości.

W Europie stawki podatku katastralnego zazwyczaj oscylują w przedziale od 0,5 proc. do 3 proc. wartości nieruchomości. Z reguły podatek ten jest naliczany raz w roku, a jego kwota może się zmieniać w zależności od fluktuacji cen na rynku nieruchomości.

Na chwilę obecną nie ma oficjalnych informacji na temat terminu wprowadzenia podatku katastralnego w Polsce. Debata na ten temat trwa, a ostateczna decyzja zależy od wielu czynników, w tym od stanowiska rządu, samorządów oraz opinii publicznej.

