Tematem tegorocznej edycji finału WOŚP, której hasłem jest "Tu wszystko gra! OK! Płuca po pandemii. Gramy dla dzieci i dorosłych", jest wsparcie dla dzieci i dorosłych dotkniętych skutkami pandemii. Finał 32. WOŚP został zaplanowany na niedzielę, 28 stycznia.

Wpłaty na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy mogą być dokonywane na różne sposoby. Pieniądze możemy wrzucać do puszek, przekazywać elektronicznie za pośrednictwem eSkarbonek oraz poprzez udział w aukcjach internetowych (np. na Allegro). Czy od wszystkich tych form możemy odliczyć od podatku darowiznę na WOŚP?

Wpłaty na WOŚP można odliczyć od podatku

W przypadku darowizn pieniężnych istotne jest udokumentowanie wpłaty poprzez przedstawienie dowodu transakcji na rachunek obdarowanego lub inny bankowy rachunek płatniczy. Natomiast przy przekazywaniu rzeczy (darowizna niepieniężna), niezbędne są dokumenty potwierdzające tożsamość darczyńcy, określające wartość darowizny, oraz oświadczenie obdarowanego, potwierdzające przyjęcie daru.

Limit odliczenia stanowi rzeczywistą wartość przekazanej kwoty lub przedmiotów, która nie może przekroczyć 6 procent dochodu lub przychodu podatnika. Istotne jest zaznaczenie, że ten limit dotyczy wszystkich darowizn wymienionych w art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a nie tylko tych przekazanych na cele organizacji pożytku publicznego.

Aukcje WOŚP na Allegro

A co w przypadku aukcji WOŚP na platformie Allegro? W tej sytuacji kupujący nie ma możliwości odliczenia darowizny od swojego dochodu, gdyż nabywa przedmiot lub usługę, a nie przekazuje darowiznę.

W tym kontekście to sprzedawca na Allegro, a nie kupujący, jest traktowany jako podmiot przekazujący darowiznę na rzecz WOŚP, bowiem to on przekazuje uzyskane środki z aukcji.

Wpłaty do eSkarbonek

Inne formy wpłat na cele WOŚP również kwalifikują się jako darowizny, które można odliczyć od podatku. Aby skorzystać z tej możliwości, konieczne jest spełnienie pewnych warunków, zgodnie z zapisami art. 26 ust. 7 ustawy o PIT.

W przypadku darowizny pieniężnej wymagane jest przedstawienie dowodu wpłaty na rachunek płatniczy obdarowanego lub innego rachunku bankowego. W sytuacji darowizny niepieniężnej konieczne jest udokumentowanie tożsamości darczyńcy, określenie wartości przekazanej darowizny oraz oświadczenie obdarowanego, potwierdzające przyjęcie daru. Te same zasady obowiązują również dla wpłat na eSkarbonki.

Jednakże należy pamiętać, że w przypadku tradycyjnej, fizycznej skarbonki, odliczenie od podatku nie jest możliwe.

Należy zaznaczyć, że odliczenia za tegoroczne wpłaty na cele WOŚP będą możliwe dopiero podczas przyszłorocznego rozliczenia podatkowego za rok 2024. Dlatego ważne jest odpowiednie udokumentowanie wpłat, co umożliwi skorzystanie z korzyści podatkowych podczas rozliczenia za ten rok podatkowy.