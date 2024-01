Początek roku to czas rozliczeń podatkowych. Przy wypełnianiu deklaracji można skorzystać z wielu ulg, które zmniejszą kwotę podatku dochodowego do zapłaty. Jedną z nich jest ulga za internet, z której mogą skorzystać osoby opłacające rachunki za dostęp do sieci. Ile można odliczyć i kto może to zrobić?