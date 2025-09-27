Masło to "król drożyzny", który duże sieci sklepów co jakiś czas oferują w promocyjnej i bardzo atrakcyjnej cenie. Pod koniec tego tygodnia zarówno Lidl, jak i Biedronka oferują swoim klientom ten produkt w niższej cenie.

Zarówno w Lidlu, jak i w Biedronce promocja na masło trwa tylko jeden dzień. Trzeba się więc pospieszyć, by skorzystać z tej okazji. W jakie dzień produkt będzie sprzedawany w niższej cenie? W jakiej cenie i ile kostek będzie można dostać za darmo?

Niższa cena masła w Biedronce. Promocja trwa tylko jeden dzień

Kiedy będzie można kupić masło w sklepach sieci Biedronka w niższej cenie? Ta oferta trwać będzie tylko jeden dzień a dokładnie w sobotę 27 września. Na podobną akcję promocyjną również trwającą jeden dzień zdecydował się Lidl.

Tanie masło w Biedronce. Jak skorzystać z promocji?

Tanie masło w Biedronce to okazja, by uzupełnić domowe zapasy tego produktu. Podobnie jak w promocji sieci sklepów Lidl, tak i tu kostka kosztuje 4,75 zł. Regularna cena to 9.49 zł. Produkt, który został objęty promocją to Masło Polskie Mlekovita o wadze 200 gram. Zapłacimy za nie promocyjną cenę pod warunkiem, że kupimy trzy kostki.

Obniżka ceny masła w Biedronce. Ile kostek dostaniemy gratis?

Oferta sklepów sieci Biedronka to nie tylko promocyjna masła, ale również możliwość otrzymania go za darmo. Jeśli kupimy trzy kostki w promocyjnej cenie 4,75 zł, to trzy kolejne dostaniemy gratis. Właśnie takie są warunki promocji w sklepach sieci Biedronka.

Promocja na masło w Biedronce. Czy obowiązują limity?

Aby skorzystać z promocji sklepów sieci Biedronka trzeba posiadać kartę Moja Biedronka albo aplikację. Jedna i druga są dostępne za darmo. Warto pamiętać, że w tej promocji sieci Biedronka obowiązują limity. Limit dzienny, który obowiązuje na jedną kartę lub aplikację to sześć sztuk.