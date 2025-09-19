W sklepach sieci takich jak Biedronka czy Lidl dosyć często pojawiają się promocje na masło. Z takiej okazji warto skorzystać zwłaszcza, że ceny tego produktu są coraz wyższe. Często za kostkę masła trzeba zapłacić od 7 nawet do 15 złotych.

Obniżka ceny masła w Biedronce. Do kiedy trwa promocja?

Tym razem promocyjną ofertę na ten produkt przygotowała dla swoich klientów Biedronka. Warto się jednak pospieszyć, bo masło w niższej cenie można kupić jeszcze tylko przez dwa dni a dokładnie w piątek 19 września oraz w sobotę 20 września. Promocją objęty został jeden konkretny produkt. To masło ekstra Łaciate w kostkach po 200 g.

Promocja na masło w Biedronce. Ile kostek trzeba kupić, by zapłacić mniej?

Standardowa cena jednej kostki masła tej marki wynosi obecnie ok. 10 zł. Sieć sklepów Biedronka proponuje promocję w ramach której przy zakupie czterech opakowań za jedną kostkę zapłacimy 4,75 złotych.

Żeby skorzystać z promocji na masło w sklepach sieci Biedronka należy mieć aktywną aplikację albo posiadać kartę Moja Biedronka. Warto pamiętać, że aby skorzystać z promocji można podać tylko numer telefonu, który jest przypisany do konta. To ułatwia skorzystanie ze zniżki, bo nie trzeba karty pokazywać w kasie albo skanować aplikacji.

Kostka masła za 4,75 zł w Biedronce. Jak skorzystać z promocji? Jakie limity obowiązują?

Aby skorzystać z promocji, którą proponuje Biedronka i kupić masło w niższej cenie, czyli 4,75 zł za kostkę trzeba zdecydować się na zakup czterech sztuk tego produktu.

Limit został jasno określony i obowiązuje przez cały okres trwania promocji. Biedronka wprowadziła również limity dzienne na zakup masła w obniżonej cenie. Podczas trwania tej promocji można kupić jednego dnia cztery kostki.