Z badania wynika, że kostka masła między listopadem a grudniem tego roku w większości sieci podrożała o ok. 11 proc., natomiast w dwóch sieciach ten wzrost wyniósł nawet 17 proc.

Co powoduje wzrost cen masła?

Dlaczego masło drożeje? Eksperci wskazują na "Wpływ na ceny masła ma nie tylko okresowy wzrostpopytu związany ze świętami, ale także wyższe koszty produkcji (energia, pasze), odczuwalna inflacja oraz zmniejszone zapasy mleka na rynku. Można założyć, że o ile nie nastąpi stabilizacja na rynku mleczarskim lub spadek inflacji, to ceny zbliżone do 10 zł za kostkę, staną się nową normą" - napisano w informacji.

Wcześniej tłmaczył to także inny ekspert. Silny wzrost cen masła to wynik tego, co dzieje się na rynku mleka. Produkcja okazała się niższa od oczekiwań, zwłaszcza w krajach UE, ale też w Nowej Zelandii, USA i Australii. Cena w skupie wzrosła w październiku do 220 zł/hl, czyli o 10 proc. w dwa miesiące. W dodatku przetwórcy skupili się bardziej na produkcji alternatywnych przetworów mlecznych, np. mleka odtłuszczonego czy sera, a mniej na maśle – podkreśla Marcin Luziński, ekonomista z Santander Bank Polska.

Masło orężem w polityce

Masło stało się także tematem politycznym. Według szefa klubu PiS Mariusza Błaszczaka symbolem drożyzny rządu Donalda Tuska jest masło. To jest masło za dychę. To jest symbol drożyzny pod rządami koalicji 13 grudnia, pod rządami Donalda Tuska - powiedział, odnosząc się do aktualnych cen masła.

