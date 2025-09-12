Masło to jeden z tych produktów, który sprzedawany jest obecnie w naprawdę wysokiej cenie. Nic dziwnego, że promocje na ten produkt cieszą się ogromnym powodzeniem. Możliwość kupienia masła w dużo niższej cenie albo możliwość dobrania kilku kostek gratis jest tą okazją, z której wielu Polaków korzysta.

Tanie masło w Lidlu. Do kiedy będzie w sprzedaży?

Tym razem na promocyjną cenę masła można liczyć w Lidlu. Ta sieć sklepów postanowiła zakończyć tydzień właśnie taką promocją. Okazuje się, że warto się pospieszyć, bo tańsze masło będzie dostępne tylko przez dwa dni. Te dni promocji na masło to piątek 12 września i sobota 13 września.

Lidl kończy tydzień promocją na masło. Ile za kostkę?

Promocja na masło w sieci sklepów Lidl to oferta, w której za kostkę zapłacimy 4,75 zł. Regularna cena tego produktu, który oferowany jest w promocji to 7.49 zł. Aby skorzystać z tej oferty i nabyć masło w niższej cenie należy kupić trzy kostki. Wtedy zapłacimy za nie o 36 proc. taniej.

Niższa cena masła w Lidlu. Jaki produkt objęty jest promocją?

Promocja na masło w sieci sklepów Lidl dotyczy jednego, konkretnego produktu. To masło ekstra 83% marki Pilos w kostkach po 200 g. Z promocji tej skorzystają klienci, którzy mają aplikację Lidl Plus. Jest ona dostępna w sieci do pobrania za darmo. W aplikacji jest dostępny kupon, który należy aktywować przy kasie. Na masło w niższej cenie w sklepach sieci Lidla obowiązuje limit. Można kupić trzy kostki masła na jeden kupon.