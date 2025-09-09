Obok masła, które jest uznawane za "króla drożyzny", w sklepach sieci Biedronka pojawił się kolejny produkt, który można kupić w niższej cenie a przy okazji dostać kilka sztuk gratis. Chodzi o mleko. Podobnie jak masło to produkt spożywczy, który w wielu domach jest podstawą chociażby śniadań.

Promocja na mleko w Biedronce. Ile dni będzie trwać?

Sieć sklepów Biedronki proponuje niższą cenę mleka jeszcze tylko przez dwa dni. To idealna okazja, by nie tylko zrobić zapasy, ale również zaoszczędzić. Do kiedy będzie trwała promocja? Dniem, w którym zakończy się możliwość zakupu masła w niższej cenie, będzie 10 września br..

Mleko w niższej cenie w Biedronce. Jak skorzystać z promocji?

Mleko w niższej, promocyjnej cenie w sklepach sieci Biedronka, można kupić teraz w cenie 2,25 zł za 1l opakowanie. Warunkiem skorzystania z promocji i otrzymania trzech produktów gratis jest zakup trzech kartonów mleka marki, które znalazło się w promocji. Tą marką jest mleko Łaciate UHT 3,2 %. Regularna cena tego produktu to 4,49 zł. To oznacza, że w promocji sklepów sieci Biedronka kupimy je o 50 proc. taniej.

Jak kupić tańsze mleko w Biedronce? Warunki promocji

Mleko w niższej, promocyjnej cenie i ofercie, która trwa do 10 września br. można kupić tylko i wyłącznie posiadając kartę lojalnościową lub aplikację Moja Biedronka. Obydwie można założyć za darmo. Warto pamiętać, że na tę promocję, podobnie jak na inne oferty specjalne Biedronki obowiązuje limit. Tym razem na jedną kartę Moja Biedronka limit dzienny wynosi 12 opakowań mleka.