Wiele osób nie wyobraża sobie poranka bez filiżanki aromatycznej, gorącej kawy. Ten produkt znaleźć można chyba w każdej kuchni. Nie jest jednak zbyt tani. Dlatego też każda promocja i okazja, by kupić ją w niższej, promocyjnej cenie, daje możliwość uzupełnienia zapasów i zaoszczędzenia pieniędzy.

Tania kawa w Biedronce. Do kiedy trwa promocja?

Okazją do tego, by kupić kawę w niższej, atrakcyjnej cenie, jest promocja, którą na koniec tego tygodnia proponuje Biedronka. Kilka dni temu można było skorzystać z promocji w ramach której za duże opakowanie kawy ziarnistej trzeba było zapłacić tylko za 1 zł. Nowa promocja na tanią kawę w sklepach sieci Biedronka trwa do soboty 6 września.

Reklama

Promocja na kawę w Biedronce. Jakie kawy obejmuje promocja?

Promocja sieci sklepów Biedronka obejmuje trzy rodzaje kaw ziarnistych jednej marki. Ta marka, którą można kupić taniej to kawa Prima w opakowaniach po 900 g. Ofertą i niższą ceną zostały objęte trzy rodzaje kawy:

Gold

Aroma Intenso

Italiano.

Kawę marki Prima w promocji sieci sklepów Biedronka kupimy 25 proc. taniej. Za opakowanie zamiast 63,99 zł zapłacimy 47,99 zł. Jest jeszcze dodatkowa korzyść. Przy zakupie kaw klienci, którzy biorą udział w akcji Gang Biedroniaków, dostaną dodatkowe naklejki.

Jak kupić tańszą kawę w Biedronce? Czy obowiązują limity?

Tańsza kawa w Biedronce nie jest objęta żadnymi limitami. To oznacza, że można kupić jej dowolną ilość aż do wyczerpania zapasów. Z promocji można skorzystać bez kart lojalnościowych i aplikacji tej sieci sklepów.