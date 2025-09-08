Masło jest jednym z tych produktów spożywczych, które w ostatnim czasie mocno podrożało. Nie bez powodu nazywany jest "królem drożyzny".

Kostka o wadze 150-200 gram kosztuje obecnie od 8 do nawet 12 złotych. Nic, więc dziwnego, że każda okazja, by kupić je w niższej, promocyjnej cenie lub dostać gratis, jest dla wielu Polaków na przysłowiową wagę złota.

Promocja na masło w Biedronce. Trwa tylko jeden dzień

Tym razem z promocyjnej ceny na zakup masła będzie można skorzystać w sklepach sieci Biedronka. To idealna okazja, by zaoszczędzić a przy okazji zrobić zapasy. Trzeba się jednak pospieszyć, bo oferta na tańsze masło będzie w Biedronce trwała tylko jeden dzień. Tym dniem, w którym będzie można skorzystać z promocji będzie poniedziałek 8 września br.

Tanie masło w Biedronce. Jak skorzystać z promocji?

Masło w sieci sklepów Biedronka będzie można kupić w cenie 4,75 zł za kostkę. Warunkiem skorzystania z promocji jest zakup trzech kostek masła. Jeśli to zrobimy dostaniemy kolejne trzy za darmo, czyli gratis. W ofercie znalazły się dwie konkretne marki a dokładnie:

masło ekstra Polskie Mlekowita, 200 g

masło extra Wypasione 200 g

Jak kupić tańsze masło w Biedronce? Warunki promocji

Z promocji sieci sklepów Biedronka na tańsze masło skorzystać można tylko posiadając kartę lojalnościową lub aplikację Moja Biedronka. Obydwie można założyć za darmo. Warto pamiętać, że w tej promocji na tańsze masło obowiązuje również limit. Na jedną kartę Moja Biedronka limit dzienny wynosi 6 opakowań masła.