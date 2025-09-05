Masło to produkt, który w ciągu ostatnich dwóch lat mocno zdrożał. Polacy, co jakiś czas mogą kupić je w nieco niższej cenie, gdy sieci dużych sklepów jak Biedronka czy Lidl oferują je w promocji. Bywa, że oferta ta obejmuje także kostki rozdawane gratis.

W tym tygodniu masło za niższą cenę można będzie kupić w Lidlu. To świetna okazja do tego, by uzupełnić zapasy w lodówce a przy okazji zaoszczędzić pieniądze. Trzeba się jednak pospieszyć, bo oferta ta trwać będzie tylko jeden dzień.

Niższa cena masła w Lidlu. Promocja trwa tylko jeden dzień

Kiedy będzie można kupić masło w sklepach sieci Lidl w niższej cenie? Ta oferta trwać będzie tylko jeden dzień a dokładnie pod koniec tego tygodnia. Tym dniem będzie sobota 6 września.

Tanie masło w Lidlu. Jak skorzystać z promocji?

Aby skorzystać z oferty Lidla trzeba wybrać z oferty sieci sklepów jeden konkretny produkt. To masło ekstra z Polskiej Mleczarni marki Mlekovita w kostkach po 200 gram. Cena za kostkę to 4,75 zł. Zapłacimy tyle za masło z tej oferty, ale pod warunkiem, że kupimy trzy kostki. Regularna cena tego produktu to 7,49 zł.

Lidl obniżył cenę masła. Jak skorzystać z promocji?

Masło w niższej, promocyjnej cenie można kupić pod warunkiem, że ma się aktywowaną aplikację Lidl Plus. Można ją pobrać za darmo. W aplikacji znajduje się kupon, który należy zeskanować przy kasie. Warto pamiętać, że każdego klienta obowiązuje limit. To trzy kostki masła w promocji na jeden kupon.