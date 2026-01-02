Nowe przepisy już obowiązują

Nowelizacja Kodeksu wykroczeń oraz Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia już obowiązuje! Od 2 stycznia nakładane będą surowsze kary za wypalanie traw, rozniecanie ognia oraz inne zachowania stwarzające zagrożenie pożarowe w miejscach publicznych, na terenach leśnych i zurbanizowanych. Zmiany obejmują znaczący wzrost maksymalnych grzywien, wyższe mandaty oraz możliwość orzekania kary ograniczenia wolności wobec sprawców takich wykroczeń.

Znacznie wyższe grzywny i mandaty karne

Nowelizacja przepisów przewiduje istotne zaostrzenie odpowiedzialności za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu pożarowemu, w szczególności za wypalanie traw oraz rozniecanie ognia w lasach, na łąkach i torfowiskach. Najważniejsze zmiany to:

podniesienie górnej granicy grzywny za sprowadzenie zagrożenia pożarowego z 5 tys. zł do 30 tys. zł ,

, podwyższenie maksymalnej wysokości mandatu karnego z 500 zł do 5 tys. zł, a w przypadku popełnienia kilku wykroczeń jednym czynem – z 1000 zł do 6 tys. zł.

Koniec z naganą – realne sankcje za realne zagrożenia

Ustawa znosi karę nagany, uznaną za nieskuteczną wychowawczo i prewencyjnie, i wprowadza karę ograniczenia wolności jako jedną z możliwych sankcji. Oznacza to, że wykroczenia określone w art. 82 § 1, 2, 4 i 5 Kodeksu wykroczeń będą zagrożone karą aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

Zmiany obejmują m.in. czyny mogące spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, a także utrudnianie prowadzenie akcji ratowniczych lub ewakuacji.

Skuteczniejsze narzędzia dla służb i sądów

Surowsze kary obejmą również osoby, które:

wypalają trawy lub pozostałości roślinne w odległości mniejszej niż 100 m od zabudowań, lasów lub terenów podobnych albo gdy takie wypalanie utrudnia ruch drogowy,

wypalają trawy lub pozostałości roślinne w odległości mniejszej niż 100 m od zabudowań, lasów lub terenów podobnych albo gdy takie wypalanie utrudnia ruch drogowy, palą tytoń poza miejscami do tego wyznaczonymi,

nie dopełniają obowiązków w zakresie ochrony przeciwpożarowej obiektów i terenów,

nieostrożnie obchodzą się z ogniem lub nie nadzorują miejsca jego użycia.

Dlaczego to ważna zmiana

Większość pożarów traw i lasów to efekt celowych podpaleń lub skrajnej nieostrożności. W warunkach nasilających się zjawisk ekstremalnych, takich jak susze i wysokie temperatury, nawet pozornie niegroźne działania mogą prowadzić do pożarów o dużej skali, zagrażających ludziom, infrastrukturze oraz przyrodzie. Nowe przepisy: