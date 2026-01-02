Nowe przepisy już obowiązują
Nowelizacja Kodeksu wykroczeń oraz Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia już obowiązuje! Od 2 stycznia nakładane będą surowsze kary za wypalanie traw, rozniecanie ognia oraz inne zachowania stwarzające zagrożenie pożarowe w miejscach publicznych, na terenach leśnych i zurbanizowanych. Zmiany obejmują znaczący wzrost maksymalnych grzywien, wyższe mandaty oraz możliwość orzekania kary ograniczenia wolności wobec sprawców takich wykroczeń.
Znacznie wyższe grzywny i mandaty karne
Nowelizacja przepisów przewiduje istotne zaostrzenie odpowiedzialności za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu pożarowemu, w szczególności za wypalanie traw oraz rozniecanie ognia w lasach, na łąkach i torfowiskach. Najważniejsze zmiany to:
- podniesienie górnej granicy grzywny za sprowadzenie zagrożenia pożarowego z 5 tys. zł do 30 tys. zł,
- podwyższenie maksymalnej wysokości mandatu karnego z 500 zł do 5 tys. zł, a w przypadku popełnienia kilku wykroczeń jednym czynem – z 1000 zł do 6 tys. zł.
Koniec z naganą – realne sankcje za realne zagrożenia
Ustawa znosi karę nagany, uznaną za nieskuteczną wychowawczo i prewencyjnie, i wprowadza karę ograniczenia wolności jako jedną z możliwych sankcji. Oznacza to, że wykroczenia określone w art. 82 § 1, 2, 4 i 5 Kodeksu wykroczeń będą zagrożone karą aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
Zmiany obejmują m.in. czyny mogące spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, a także utrudnianie prowadzenie akcji ratowniczych lub ewakuacji.
Skuteczniejsze narzędzia dla służb i sądów
Surowsze kary obejmą również osoby, które:
- wypalają trawy lub pozostałości roślinne w odległości mniejszej niż 100 m od zabudowań, lasów lub terenów podobnych albo gdy takie wypalanie utrudnia ruch drogowy,
- palą tytoń poza miejscami do tego wyznaczonymi,
- nie dopełniają obowiązków w zakresie ochrony przeciwpożarowej obiektów i terenów,
- nieostrożnie obchodzą się z ogniem lub nie nadzorują miejsca jego użycia.
Dlaczego to ważna zmiana
Większość pożarów traw i lasów to efekt celowych podpaleń lub skrajnej nieostrożności. W warunkach nasilających się zjawisk ekstremalnych, takich jak susze i wysokie temperatury, nawet pozornie niegroźne działania mogą prowadzić do pożarów o dużej skali, zagrażających ludziom, infrastrukturze oraz przyrodzie. Nowe przepisy:
- wzmacniają ochronę środowiska i bezpieczeństwo mieszkańców,
- zwiększają skuteczność działań Policji i sądów, dając im realne narzędzia do adekwatnego reagowania,
- pełnią funkcję prewencji generalnej, jasno pokazując, że państwo nie toleruje zachowań stwarzających zagrożenie pożarowe.
