Projekt wprowadza rozróżnienie na umowy krótkoterminowe (do 5 lat) i długoterminowe (od 5 do 30 lat). Rząd będzie preferował te drugie, dając stronom np. możliwość zmiany wysokości czynszu po 10 latach. Umowy dzierżawy będą musiały być zawierane na piśmie, a ich załącznikiem może być protokół opisujący stan przedmiotu dzierżawy. Nowe prawo ma wzmocnić pozycję dzierżawcy. Będzie on mógł domagać się od wydzierżawiającego niezbędnych nakładów. Z kolei wydzierżawiający zyska prawo do kontroli i otrzymywania informacji o planach produkcyjnych.

Elastyczny czynsz

Ustawa określi zasady i terminy płatności czynszu, ale jednocześnie da możliwość jego modyfikacji, np. obniżenia w przypadku nadzwyczajnych okoliczności lub zmiany z formy niepieniężnej na pieniężną. Projekt zakłada możliwość zmiany dzierżawcy tylko w trzech konkretnych przypadkach: osiągnięcia wieku emerytalnego, przekazania praw na małżonka lub zstępnych, a także przekazania gospodarstwa rolnego następcy. Dzierżawca będzie miał pierwszeństwo przy ponownym wydzierżawieniu 50 proc. przedmiotu dzierżawy.