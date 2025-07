Czy od 2026 roku przestawianie zegarków w Polsce przejdzie do historii? Wiele wskazuje na to, że tak! Zbliża się moment, w którym – zgodnie z unijnymi dyrektywami i decyzjami polskiego rządu – możemy pożegnać się z uciążliwą zmianą czasu z letniego na zimowy i odwrotnie. To świetna wiadomość dla wszystkich, którzy co pół roku walczą z rozregulowanym zegarem biologicznym!