W Polsce nawet co piąta osoba powyżej 65. roku życia zagrożona jest ubóstwem. Renta wdowia ma na celu złagodzenie tej sytuacji:

Wsparcie finansowe: To nowe świadczenie ma pomóc wdowom i wdowcom, którzy po śmierci współmałżonka mierzą się nie tylko ze stratą emocjonalną, ale i większymi kosztami życia, dotychczas dzielonymi na dwoje.

Elastyczne łączenie świadczeń: Renta wdowia pozwala na łączenie własnej emerytury lub renty z częścią renty rodzinnej po zmarłym małżonku, albo całej renty rodzinnej z częścią swojego własnego świadczenia. To, która opcja będzie korzystniejsza, zależy wyłącznie od wyboru seniora.

Ministra Dziemianowicz-Bąk podziękowała wszystkim, którzy pomagają seniorom wypełniać wnioski o to kluczowe świadczenie.

Jak złożyć wniosek o rentę wdowią?

Proces składania wniosku o rentę wdowią jest dostępny na kilka sposobów:

Online: Przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Tradycyjnie: Na piśmie za pośrednictwem poczty lub osobiście w placówce ZUS. Możesz też złożyć wniosek ustnie do protokołu w placówce ZUS.

Pomoc: Potrzebujący wsparcia mogą skorzystać z pomocy pracowników ZUS. Organizowane są również mobilne punkty wsparcia w miejscowościach bez placówek ZUS.

Infolinia i strona ZUS: Więcej informacji uzyskasz w placówkach ZUS oraz kontaktując się z infolinią ZUS. Na stronie www.zus.pl znajdziesz też ankietę i kalkulator, które pomogą sprawdzić uprawnienia i oszacować kwotę świadczenia.

Inne instytucje: Osoby ubezpieczone w KRUS, Wojskowym Biurze Emerytalnym itp. muszą skierować się do odpowiednich instytucji emerytalnych.

Ważne terminy

Nabór wniosków o rentę wdowią rozpoczął się 1 stycznia br., a wypłaty ruszą już 1 lipca 2025 roku. ZUS (lub inny organ rentowy) przyzna prawo do renty wdowiej od miesiąca złożenia wniosku – ale nie wcześniej niż od 1 lipca 2025 roku. W przypadku wniosków złożonych do 31 lipca 2025 roku, prawo do świadczenia łącznie z rentą rodzinną będzie przysługiwało od 1 lipca 2025 roku.

Renta wdowia. Ile wyniesie?

W okresie od 1 lipca 2025 r. do 31 grudnia 2026 r. będzie to 15 proc. drugiego świadczenia. Od 1 stycznia 2027 r. wysokość wzrośnie do 25 proc. drugiego świadczenia. Maksymalna wysokość pobieranych świadczeń to trzykrotność minimalnej emerytury. Limit renty wynosi zatem 5 636,73 zł brutto.

Kto może ubiegać się o rentę wdowią? Kluczowe warunki

Aby otrzymać rentę wdowią, należy spełnić kilka warunków: