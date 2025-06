Ponad milion wniosków o rentę wdowią

Zainteresowanie nowym świadczeniem jest ogromne. Do 12 czerwca 2025 roku tylko do ZUS wpłynęło ponad 900 tysięcy wniosków. A to tylko jedna z instytucji uprawnionych do realizowania ustawy o rencie wdowiej. Wnioski przyjmują także inne organy emerytalne i rentowe. Do końca maja 2025 r. Biuro Emerytalne Służby Więziennej zarejestrowało 547 takich wniosków, Wojskowe Biuro Emerytalne – 3 506, a Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA – 5 559. Natomiast Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) otrzymała 117 457 wniosków – stan na 4 czerwca 2025 r. – i już rozpoczęła proces wydawania decyzji.

Renta wdowia. Harmonogram wypłat ZUS

Wypłaty renty wdowiej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych ruszają od 1 lipca 2025 roku. Nie wszyscy otrzymają jednak przelew w tym samym dniu. Świadczenie będzie przekazywane w standardowych terminach wypłat emerytur i rent, które świadczeniobiorcom odgórnie przydzieli ZUS. Renty wdowie będą wypłacane:

1 dnia każdego miesiąca,

6 dnia każdego miesiąca,

10 dnia każdego miesiąca,

15 dnia każdego miesiąca,

20 dnia każdego miesiąca,

25 dnia każdego miesiąca.

W przypadku, gdy któryś z tych dni przypada w weekend lub święto, wypłata zostanie zrealizowana w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym planowany termin.

Terminy wypłat renty wdowiej w lipcu 2025

W związku z powyższym harmonogramem, pierwsze przelewy renty wdowiej trafią na konta świadczeniobiorców:

1 lipca (wtorek);

4 lipca (piątek) - w ten dzień zostaną zrealizowane wypłaty, które powinny zostać wykonane 6 lipca (niedziela);

10 lipca (czwartek);

15 lipca (wtorek);

18 lipca (piątek) - w ten dzień zostaną zrealizowane wypłaty, które powinny zostać wykonane 20 lipca (niedziela);

25 lipca (piątek).

Ważne! W związku z tym, że wypłaty renty wdowiej ruszają 1 lipca (w ten sam dzień, co rozsyłanie decyzji o przyznaniu świadczenia), może się zdarzyć, że pieniądze z tytułu renty wdowiej trafią na konto wdowy lub wdowca przed otrzymaniem listu z ZUS o przyznaniu świadczenia.

Pozostało niewiele czasu na złożenie wniosku o rentę wdowią

Osoby, które jeszcze nie złożyły wniosku o rentę wdowią, wciąż mają na to czas, ale warto się pospieszyć. Jeśli dokumenty trafią do ZUS najpóźniej do 31 lipca 2025 roku, świadczenie zostanie przyznane z wyrównaniem od dnia wejścia w życie ustawy, czyli od 1 lipca 2025 r. Ci, którzy złożą wniosek po tym terminie, również otrzymają rentę wdowią, jednak bez wyrównania – wypłaty będą naliczane dopiero od miesiąca, w którym nastąpiło zgłoszenie.

Kto może ubiegać się o rentę wdowią?

Renta wdowia przysługuje wdowom i wdowcom, którzy spełniają konkretne kryteria i mają prawo do dwóch świadczeń – w tym do renty rodzinnej po zmarłym małżonku. Aby uzyskać rentę wdowią, trzeba mieć ukończone co najmniej 60 lat w przypadku kobiet lub 65 lat w przypadku mężczyzn. Dodatkowo, prawo do renty rodzinnej musi być nabyte po ukończeniu 55 lat (dla kobiet) lub 60 lat (dla mężczyzn). Osoba ubiegająca się o rentę wdowią do dnia śmierci małżonka powinna pozostawać z nim we wspólności małżeńskiej. Nowe świadczenie nie przysługuje osobom, które pozostają obecnie w kolejnym związku małżeńskim.

Czym jest renta wdowia?

Dotychczas osoby mające prawo do więcej niż jednego świadczenia emerytalnego lub rentowego musiały wybrać tylko jedno z nich – najczęściej to, które było korzystniejsze finansowo. Jeśli takiego wyboru nie dokonały, ZUS automatycznie przyznawał świadczenie o wyższej wartości. Dotyczyło to także sytuacji, gdy ktoś miał prawo zarówno do swojej emerytury, jak i do renty rodzinnej po zmarłym współmałżonku.

Od 2025 roku zasady te ulegają zmianie. Wdowy i wdowcy, którzy mają prawo do dwóch różnych świadczeń – na przykład własnej emerytury i renty rodzinnej – będą mogli korzystać z obu jednocześnie. Jedno z nich otrzymają w pełnej wysokości, a drugie w określonej części.

Ile wyniesie renta wdowia w 2025 roku?

Ustawa dotycząca renty wdowiej wprowadza maksymalny limit wysokości tego świadczenia, który wynosi trzykrotność najniższej emerytury. Po marcowej waloryzacji w 2025 roku, minimalna emerytura wzrosła o 5,5%, z 1780,97 zł do 1878,91 zł brutto. W związku z tym maksymalna kwota renty wdowiej w bieżącym roku wynosi 5636,73 zł brutto.

Warto jednak zaznaczyć, że nie każdemu przysługuje maksymalna kwota świadczenia. Jego wysokość zależy od kilku czynników, w tym wysokości emerytury lub renty przysługującej wdowie bądź wdowcowi, świadczenia należnego zmarłemu małżonkowi oraz wybranego wariantu wypłaty.

Osoby uprawnione mogą zdecydować się na jeden z dwóch wariantów: otrzymywać 100% swojego świadczenia i 15% renty po zmarłym partnerze, lub odwrotnie – 100% świadczenia po zmarłym małżonku i 15% własnego.