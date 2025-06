Mało kto o tym wie, ale ten dodatek może powiększyć rentę rodzinną z ZUS. Ponad 600 zł miesięcznie więcej

Dodatek dla sieroty zupełnej, wypłacany przez ZUS na podstawie art. 76 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, to świadczenie dla osób uprawnionych do renty rodzinnej, które straciły oboje rodziców.

Reklama

Dodatek jest przeznaczony dla osób, które pobierają rentę rodzinną i jednocześnie są sierotami zupełnymi. Status sieroty zupełnej dotyczy również sytuacji, gdy śmierć matki jest potwierdzona, a ojciec jest nieznany od urodzenia beneficjenta. Prawo do dodatku ustaje wraz z wygaśnięciem prawa do renty rodzinnej.

Można jednak wydłużyć okres pobierania świadczenia poprzez kontynuowanie nauki. Zgodnie z przepisami, renta rodzinna (a co za tym idzie, również dodatek) przysługuje do 25. roku życia, jeśli dziecko uczy się w szkole. Jeśli beneficjent ukończy 25 lat na ostatnim roku studiów, prawo do renty (i dodatku) zostaje przedłużone do końca tego roku akademickiego. Wyjątkiem są dzieci, które stały się całkowicie niezdolne do pracy przed ukończeniem 16. roku życia lub w trakcie nauki przed ukończeniem 25. roku życia – w ich przypadku renta rodzinna przysługuje bez względu na wiek.

Wysokość dodatku dla sieroty zupełnej w 2025 roku

Reklama

Od marca 2025 roku do końca lutego 2026 roku wysokość dodatku dla sieroty zupełnej wynosi 654,48 zł. Jest to kwota o 34 zł wyższa niż poprzednio.

Aby uzyskać dodatek dla sieroty zupełnej, należy złożyć odpowiednie dokumenty w ZUS. Wymagane jest:

Wniosek o dodatek dla sieroty zupełnej (druk ERRD).

Dokumenty potwierdzające datę zgonu obojga rodziców.

W przypadku nieznanego ojca – dokument poświadczający datę zgonu matki wraz z aktem urodzenia, który wskazuje na nieznane ojcostwo.

ZUS ma 30 dni na rozpatrzenie wniosku od daty jego złożenia. W razie negatywnej decyzji, wnioskodawca ma prawo odwołać się w ciągu miesiąca od otrzymania odmowy. Po upływie tego terminu decyzja staje się prawomocna i możliwość odwołania przepada.