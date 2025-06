O wcześniejszą emeryturę mogą starać się osoby urodzone po 31 grudnia 1948 roku, które spełniły warunki dla jednej z poniższych kategorii:

Zatrudnienie w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze.

Wykonywanie działalności twórczej lub artystycznej.

Emerytura górnicza (dla urodzonych po 31 grudnia 1948 r. oraz w obniżonym wieku z tytułu pracy górniczej).

Emerytura nauczycielska bez względu na wiek.

Pracownicy opiekujący się dziećmi wymagającymi stałej opieki.

Wcześniejsza emerytura obliczona według nowych zasad.

Emerytura pomostowa.

Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.

Emerytura częściowa.

Wcześniejsza emerytura. Jakie dokumenty przygotować i gdzie złożyć wniosek?

Aby złożyć wniosek o wcześniejszą emeryturę, potrzebujesz kilku kluczowych dokumentów:

Wniosek o emeryturę: Możesz pobrać go ze strony www.zus.pl, złożyć elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, lub otrzymać w punkcie informacyjnym ZUS .

. Informacja o okresach składkowych i nieskładkowych.

Dokumenty potwierdzające okresy pracy, prowadzenia działalności pozarolniczej, służby wojskowej, pobierania zasiłku dla bezrobotnych, urlopu wychowawczego, nauki w szkole wyższej.

Dokumenty potwierdzające okresy pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze.

Dokumenty potwierdzające osiągane wynagrodzenie.

Dokumenty możesz złożyć osobiście lub przez pełnomocnika w dowolnej jednostce ZUS, za pośrednictwem poczty, polskiego urzędu konsularnego lub w formie elektronicznej przez PUE ZUS.

Kiedy złożyć wniosek i co z terminami?

ZUS radzi, aby złożyć wniosek nie wcześniej niż na 30 dni przed spełnieniem warunków do przyznania świadczenia lub planowanym terminem przejścia na emeryturę. Jeśli złożysz wniosek wcześniej, ZUS odmówi świadczenia, wskazując niespełnione warunki. Jeśli zrobisz to później, prawo do świadczenia zostanie ustalone dopiero od miesiąca złożenia wniosku.

ZUS rozpatrzy sprawę w 30 dni

Wniosek rozpatrzy organ rentowy właściwy ze względu na twoje miejsce zamieszkania lub wyznaczona jednostka ZUS. Po analizie dokumentacji i ewentualnym postępowaniu wyjaśniającym, ZUS wyda decyzję w ciągu 30 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do jej wydania. Od decyzji ZUS oczywiście przysługuje prawo do odwołania.

Rekompensata

Warto pamiętać, że osoba, która udowodniła co najmniej 15 lat pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, a nie skorzystała z wcześniejszej emerytury, ma prawo do rekompensaty – dodatku do kapitału początkowego uwzględnianego przy obliczeniu emerytury powszechnej.

Wniosek możesz wycofać nie później niż do dnia uprawomocnienia się decyzji. ZUS oferuje również pomoc w załatwianiu formalności poprzez Centrum Kontaktu Klientów (tel. 22 560 16 00, e-mail cot@zus.pl), podczas e-wizyty, w najbliższej jednostce ZUS lub na stronie www.zus.pl.