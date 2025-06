Śmierć osoby bliskiej to zawsze jest tragedia, cios emocjonalny również dla osób starszych. Ale gdy odchodzi druga osoba, to – czasami o tym zapominamy – też jest cios finansowy. Bo nie znika konieczność zakupu pralki, nie znikają rachunki, ale przychody gospodarstwa domowego zmniejszają się o połowę. I to właśnie dla nich, dla osób starszych, jest projekt renty wdowiej – po to, by im w tej trudnej sytuacji pomóc.