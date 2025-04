600 zł na rachunki za prąd. Dla kogo? Do kiedy trzeba złożyć wniosek?

Osoby z ważnym orzeczeniem o niepełnosprawności, które na co dzień korzystają z respiratora lub koncentratora tlenu w ramach domowego leczenia, mogą ubiegać się o dofinansowanie kosztów energii elektrycznej w ramach programu "Aktywny samorząd" (obszar E). Dofinansowanie wynosi 100 zł miesięcznie i może pokryć okres od 3 do 6 miesięcy (od 300 do 600 zł).

Kiedy wypłata środków?

Wnioski o dofinansowanie prądu w ramach tego programu są przyjmowane od 2 stycznia 2024 roku. Przykładowo, wniosek złożony w styczniu 2024 roku może obejmować dopłatę za pierwsze 6 miesięcy tego roku (600 zł). PFRON informuje, że można składać wnioski także w 2025 roku. Na przykład, wniosek złożony w styczniu 2025 roku może dotyczyć okresu od lipca do grudnia 2025 roku, a wniosek złożony w marcu 2025 roku – od września 2025 roku do lutego 2026 roku. Należy pamiętać, że refundowane mogą być koszty poniesione w okresie do 180 dni przed datą złożenia wniosku. Wypłata dodatków na wnioski złożone w 2025 roku rozpocznie się najwcześniej w drugim kwartale tego roku.

Jak złożyć wniosek?

Jedynym sposobem na złożenie wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON jest skorzystanie z Systemu Obsługi Wsparcia (SOW). Aplikując za jego pośrednictwem, wnioskodawcy mają dostęp do różnorodnych narzędzi ułatwiających ten proces, w tym do pomocy kontekstowej, bezpłatnej infolinii, wsparcia mobilnego asystenta, a także do możliwości wykorzystania wcześniej wprowadzonych informacji przy składaniu kolejnych wniosków o wsparcie.

Kto może ubiegać się o dopłatę do rachunków za prąd?

Osoba, która ma orzeczenie o niepełnosprawności (lub w przypadku dzieci do 16 lat - orzeczenie o niepełnosprawności) i korzysta z koncentratora tlenu albo respiratora w ramach opieki domowej (świadczonej przez specjalistyczne ośrodki lub zespoły), może ubiegać się o dofinansowanie kosztów energii elektrycznej z PFRON.