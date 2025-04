Magda Gessler na jedzeniu i prowadzeniu restauracji zna się doskonale. Jest gwiazdą TVN, gospodynią przebojowych "Kuchennych rewolucji". To właśnie tam od 2010 r. wspiera właścicieli upadających lokali gastronomicznych, próbując tchnąć w nie nowe życie.

Od 1991 r. Magda Gessler prowadzi restaurację U Fukiera, która na Starym Mieście w Warszawie. Restauracja cieszy się dużą popularnością. Nie należ do tanich. Ceny U Fukiera przyciągają uwagę zwłaszcza wtedy, gdy nadchodzi czas świąt lub komunii.

Tyle kosztuje komunijny "talerzyk" u Magdy Gessler

Dziennikarze "Faktu" sprawdzili, ile kosztuje w restauracji Magdy Gessler komunijne menu. W 2025 r. U Fukiera proponuje dwa warianty menu na przyjęcie z okazji Pierwszej Komunii Świętej. Pierwsze jest bardziej klasyczne. Są w nim: carpaccio z buraka, pierogami z kaczką i wykwintnymi kotlecikami cielęcymi lub filetem z suma. Drugie menu jest bardziej wyszukane. To m.in. roladki z cukinii, półgęsek z sosem jeżynowym i pieczoną cielęcinę lub dorsza w salsie pomidorowej. Oba zestawy kończą się słodkim finałem: deserami na paterach, m.in. bezą Pavlova czy W-Z z wiśniówką. Cena za "talerzyk" to 369 lub 399 zł za osobę, plus 12,5 proc. serwisu.

Specjalne menu komunijne dla dzieci - ile za talerzyk u Magdy Gessler

U Fukiera pomyślano też o milusińskich, którzy mają nieco inne gusty kulinarne niż dorośli. Dla najmłodszych przygotowano osobne menu, które łączy zdrowie z pysznym smakiem. Maluchy zjedzą m.in. filet drobiowy z mizerią lub pulpeciki cielęce na spaghetti, a na deser – lody z owocami. Cena "talerzyk" to 129 zł za dziecko. Dodatkowej opłacie podlega również serwis.