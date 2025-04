Dziennikarka Katarzyna Bosacka zdobyła popularność dzięki programowi "Wiem, co jem", emitowanemu na antenie TVN Style. Jest też autorką wielu 11 publikacji, w których doradza, co warto kupować i jak przygotowywać zdrowe posiłki. Po zakończeniu współpracy z TVN w 2019 roku Bosacka skupiła się na rozwijaniu swojego kanału na YouTube – EkoBosacka, gdzie edukuje Polaków w zakresie zdrowego i ekologicznego stylu życia. Od soboty, 12 kwietnia, będzie w TVP Info prowadzić cykl skierowany do silversów i seniorów pt. "Drugie śniadanie".

Tablica Mendelejewa w sałatce

W rozmowie z Plejadą Katarzyna Bosacka podpowiada, na co zwracać uwagę podczas robienia zakupów na Wielkanoc. "[Należy wystrzegać się] gotowców - sklepowych mazurków, serników z mnóstwem składników, żurków z rękawa i białych barszczy z kartonu. Gotowa sałatka jarzynowa z tablicą Mendelejewa w środku? Nie, dziękuję" - powiedziała Katarzyna Bosacka.

Ile jest mięsa w mięsie?

Katarzyna Bosacka zwraca uwagę również na skład gotowych potraw. "Ile jest mięsa w mięsie, cukru w cukrze i jajek w majonezie. Czy lista składników jest krótka i zrozumiała, czy nie ma w niej dziwnych składników. Czy czekoladowy zając jest z prawdziwej czekolady, czy to raczej produkt czekoladopodobny" - wyliczała Katarzyna Bosacka. I przypomina, by przy świątecznym stole nie zapominać o jedzeniu warzyw. "Bo wątrobę mamy tylko jedną" - podsumowuje.