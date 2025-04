Sezon komunijny to czas, kiedy rodzice decydują się na zorganizowanie przyjęcia dla bliskich nie w domu, ale w restauracji. Lokale gastronomiczne są na to otwarte i przygotowane. W wielu z nich można znaleźć specjalną ofertę dań z okazji komunii.

Przyjęcie z okazji komunii dziecka można zorganizować między innymi w restauracji NIne's, której współwłaścicielem jest Robert Lewandowski. Jaka jest cena "talerzyka" u znanego i popularnego piłkarza, jakim jest "Lewy"?

Komunia w restauracji Roberta Lewandowskiego. Ile za "talerzyk"?

Przyjrzeliśmy się ofercie, z jakiej można skorzystać w restauracji Nine's. Rodzice, którzy chcą zorganizować komunię u Roberta Lewandowskiego mają do wyboru dwie opcje. Tańsze menu kosztuje 189 zł od osoby. Każdy z uczestników przyjęcia może wybrać jedną, z dwóch podanych w karcie:

przystawkę

danie główne

deser

Komunia w restauracji Roberta Lewandowskiego. Co w menu?

W ofercie nie brakuje wyszukanych dań. Jako danie główne w tańszej opcji menu do wyboru jest łosoś w nori, panco z sezamem, czerwonym ryżem i piklowaną marchewką, kolendrą, puree z buraka, remoulade kimchi oraz sosem pomarańczowo-imbirowym lub siekany stek wołowy z wieprzowiną i jagnięciną z grilla, rukolą, smażonym makaronem ryżowym, kukurydzą, frytkami z batata i sosem bulgogi.

Na deser w tej opcji menu można zjeść sernik z Philadelphią i belgijską białą czekoladą oraz kruszonką lub gorzką belgijską czekoladą, kruszonką czekoladową oraz owocami.

Komunia w restauracji Roberta Lewandowskiego. Droższa opcja menu

W restauracji Nine's Roberta Lewandowskiego można wybrać także drugą opcję menu w cenie 289 zł od osoby. Tu do wyboru są nie dwie a trzy a nawet cztery opcje. Daniem głównym może być grillowany łosoś lub rib eye, siekany stek wołowy albo makaron. Na deser można wybrać albo sernik z serka Philadelphia albo modny ostatnio sernik baskijski. W obydwu zestawach do wyboru jest także przystawka. Każdy z gości dostaje do zjedzenia również pretzel.