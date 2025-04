Czy Wielki Piątek powinien być dniem ustawowo wolnym od pracy, a Święto Narodowe Trzeciego Maja stracić swój obecny status? Taką zmianę proponuje obywatelska petycja, która trafiła do parlamentu. Choć może się wydawać kontrowersyjna w kontekście długiego weekendu majowego, już teraz wzbudza debatę publiczną. To głos pojedynczego obywatela, ale porusza ważne kwestie – równości wyznaniowej, sensu tradycji i społecznych priorytetów. W świecie, który się dynamicznie zmienia, coraz częściej zadajemy sobie pytanie: czy kalendarz dni wolnych odpowiada współczesnym wartościom?

Nowy dzień wolny? Głos obywatela, który poruszył opinię publiczną

Wniesiona do Senatu RP indywidualna petycja P11-144/24 porusza temat, który dla wielu może wydawać się marginalny, a dla innych – fundamentalny. Autor dokumentu nie reprezentuje żadnej organizacji ani ugrupowania – to głos zwykłego obywatela, który zdecydował się formalnie wystąpić z propozycją zmiany obowiązującej ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy.

Wniosek? Usunięcie Święta Narodowego Trzeciego Maja z listy dni wolnych i zastąpienie go Wielkim Piątkiem. Argumentacja petytora jest przemyślana i – co ciekawe – osadzona nie tylko w sferze religijnej, ale również społecznej i międzynarodowej.

Według autora petycji, Wielki Piątek, uznawany za najważniejsze święto w roku liturgicznym przez ewangelików, prawosławnych i inne kościoły protestanckie, powinien być dniem ustawowo wolnym od pracy. W Polsce, która wciąż ma dominującą większość katolicką, to święto nie cieszy się tym samym statusem co w wielu krajach Europy Zachodniej, gdzie Wielki Piątek jest dniem wolnym w takich państwach jak Niemcy, Wielka Brytania, Dania, Finlandia, Holandia czy Hiszpania.

Argumenty za zmianą – równość wyznaniowa i europejski standard

Petytor w swojej argumentacji wskazuje, że wprowadzenie Wielkiego Piątku jako dnia wolnego od pracy byłoby wyrazem szacunku i tolerancji wobec obywateli wyznających inne od katolickiego odłamy chrześcijaństwa. Wskazuje, że osoby te co roku zmuszone są do wykorzystywania urlopu lub proszenia o zwolnienie z pracy w jednym z najważniejszych dla nich dni.

To rozwiązanie miałoby więc nie tylko wymiar religijny, ale także społeczny i równościowy – szczególnie w kontekście konstytucyjnego prawa do wolności wyznania. Co więcej, zwraca uwagę na spójność z praktykami obowiązującymi w wielu europejskich krajach, które już dawno wprowadziły Wielki Piątek jako dzień wolny – niezależnie od dominującego wyznania.

Poniżej lista wybranych krajów, w których Wielki Piątek jest dniem wolnym od pracy:

Niemcy

Wielka Brytania

Dania

Finlandia

Hiszpania

Holandia

Estonia

Łotwa

Malta

Austria

Portugalia

Słowacja

Szwecja

Jak widać – Polska jest w mniejszości.

Co z Konstytucją 3 Maja? Argumenty za uchyleniem dnia wolnego, czyli długiego weekendu majowego

Największe emocje budzi jednak druga część petycji – postulat uchylenia Święta Narodowego Trzeciego Maja jako dnia wolnego od pracy. Petytor zwraca uwagę, że Konstytucja 3 Maja obowiązywała zaledwie przez 14 miesięcy i – choć ważna symbolicznie – nie ma realnego znaczenia w dzisiejszym porządku prawnym.

W zamian proponuje refleksję nad tym, dlaczego dniem wolnym nie jest 2 kwietnia – dzień uchwalenia obowiązującej dziś Konstytucji z 1997 r., która faktycznie stanowi podstawę obecnego systemu państwowego. To pytanie, choć niewygodne, prowokuje do szerszej dyskusji o tym, czym dziś jest patriotyzm i jak powinniśmy go świętować.

Warto przypomnieć, że 3 maja – jako dzień wolny od pracy – został przywrócony w 1990 r., w pierwszych latach transformacji ustrojowej, jako symbol odrodzenia demokracji po czasach PRL. Dla wielu Polaków ten dzień ma ogromne znaczenie historyczne i emocjonalne. Jednak czy symboliczna wartość powinna decydować o dniu wolnym od pracy w XXI wieku?

Jak powinien wyglądać kalendarz dni wolnych? Czas na debatę

Petycja z 4 listopada 2024 r. to nie tylko formalny dokument, ale początek ważnej debaty o tym, jak powinien wyglądać kalendarz świąt w nowoczesnym, pluralistycznym społeczeństwie. Niezależnie od tego, czy popieramy pomysł zmiany, warto zadać sobie pytania:

Czy obecny system faktycznie uwzględnia wszystkie grupy wyznaniowe?

Czy tradycja powinna zawsze wygrywać z potrzebą zmian?

Jakie święta rzeczywiście jednoczą Polaków?

Sejmowa Komisja Petycji rozpoczęła rozpatrywanie sprawy 20 listopada 2024 r. Czy zdecyduje się przekuć obywatelski postulat w inicjatywę ustawodawczą? Czas pokaże, ale jedno jest pewne – temat dotknął czułego punktu i może być początkiem większej zmiany.

Dni wolne od pracy w 2025 roku: Jest teraz więcej odpoczynku, doszła wolna Wigilia!

W 2025 roku pracownicy w Polsce mogą korzystać z 14 dni ustawowo wolnych od pracy, a dodatkowo każdy dzień niedzielny jest dniem odpoczynku. Jest jednolity tekst ustawy o dniach wolnych od pracy, który zawiera zmianę wprowadzoną ustawą z dnia 6 grudnia 2024 r. o zmianie ustawy o dniach wolnych od pracy oraz niektórych innych ustaw.

Nowy jednolity tekst ustawy o dniach wolnych od pracy uwzględnia dodanie Wigilii Bożego Narodzenia jako dodatkowego dnia wolnego. Poniżej przedstawiamy szczegółowy wykaz dni wolnych od pracy w bieżącym roku, w tym ostatnie modyfikacje, które weszły w życie.

Tabela: Dni ustawowo wolne od pracy w 2025 roku

Pracownicy mają prawo do wolnych dni zarówno w związku ze świętami kościelnymi, jak i państwowymi. W 2025 roku, zgodnie z opublikowanym jednolitym tekstem ustawy, w Polsce obowiązuje 14 dni wolnych od pracy. Są to następujące dni:

Data Dzień tygodnia Nazwa święta 1 stycznia środa Nowy Rok 6 stycznia poniedziałek Święto Trzech Króli 20 kwietnia niedziela Pierwszy dzień Wielkiej Nocy 21 kwietnia poniedziałek Drugi dzień Wielkiej Nocy 1 maja czwartek Święto Państwowe 3 maja sobota Święto Narodowe Trzeciego Maja 25 maja niedziela Pierwszy dzień Zielonych Świątek 19 czerwca czwartek Boże Ciało 15 sierpnia piątek Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny 1 listopada sobota Wszystkich Świętych 11 listopada wtorek Narodowe Święto Niepodległości 24 grudnia środa Wigilia Bożego Narodzenia (nowość) 25 grudnia czwartek Pierwszy dzień Bożego Narodzenia 26 grudnia piątek Drugi dzień Bożego Narodzenia

Poza wymienionymi wyżej świętami - zgodnie z ustawą - wszystkie niedziele w roku 2025 są również dniami wolnymi od pracy. To oznacza, że niezależnie od okoliczności, prawo gwarantuje, że każda niedziela jest dniem odpoczynku dla pracowników w Polsce.