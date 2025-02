Legitymacja emeryta

Legitymacja emeryta to dokument potwierdzający status emeryta, który uprawnia do korzystania z różnych ulg i zniżek. W Polsce legitymację emeryta wydaje Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

Jak uzyskać legitymację emeryta?

Aby uzyskać legitymację emeryta-rencisty, należy złożyć wniosek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający prawo do emerytury lub renty. Co ważne, legitymacja w formie elektronicznej jest równie ważna jak tradycyjna karta. Możesz korzystać z niej zarówno online, jak i offline. W przypadku utraty lub uszkodzenia telefonu możesz odzyskać dostęp do swojej legitymacji po ponownej instalacji aplikacji i zalogowaniu. Od 1 stycznia 2023 roku legitymacja emeryta jest wydawana w formie elektronicznej (mLegitymacja). Oznacza to, że zamiast tradycyjnej plastikowej karty, swoją legitymację znajdziesz w aplikacji mObywatel. Aby ją uzyskać, należy:

Złożyć wniosek online o wydanie legitymacji.

Zainstalować aplikację mObywatel na smartfonie.

W aplikacji wybrać opcję "dodaj dokument" i wskazać "legitymacja emeryta i rencisty".

Jakie zniżki, rabaty, ulgi i udogodnienia z legitymacją emeryta?

Legitymacja emeryta-rencisty to dokument, który przysługuje wszystkim emerytom, rencistom i nauczycielom ze świadczeniem kompensacyjnym. Dzięki niej możesz:

Korzystać z bezpłatnej opieki zdrowotnej i innych świadczeń.

Taniej podróżować komunikacją miejską i koleją.

Relaksować się w ośrodkach uzdrowiskowych po niższych cenach.

Oglądać telewizję bez płacenia abonamentu RTV.

Posiadanie legitymacji emeryta-rencisty to furtka do wielu korzyści. Oto niektóre z nich:

Potwierdzenie statusu emeryta-rencisty: Legitymacja to dokument, który potwierdza Twój status emeryta lub rencisty. To ułatwia Ci korzystanie z przysługujących Ci praw i świadczeń.

Zniżki i ulgi: Legitymacja uprawnia Cię do wielu zniżek i ulg, takich jak:

Legitymacja uprawnia Cię do wielu zniżek i ulg, takich jak: Zniżki na bilety komunikacji miejskiej i kolejowej

Zniżki na bilety do kin, teatrów i muzeów

Zniżki na leki i wizyty lekarskie

Zniżki w sklepach i restauracjach

Bezpłatne leki: Emeryci i renciści mają prawo do bezpłatnych leków, które są refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Dodatkowe świadczenia: W niektórych gminach i miastach emeryci i renciści mogą korzystać z dodatkowych świadczeń, takich jak bezpłatne posiłki, pomoc w opiece nad osobami starszymi lub niepełnosprawnymi.

Osoby posiadające legitymację emeryta mają możliwość uzyskania różnorodnych zniżek w aptekach, teatrach i obiektach sportowych. Dodatkowo, mogą korzystać z ulgowych biletów na przejazdy komunikacją miejską i kolejową (PKP). Seniorzy powyżej 65 roku życia mają prawo do bezpłatnych leków. Legitymacja emeryta uprawnia także do zniżek na turnusy rehabilitacyjne i pobyty w sanatoriach.

Legitymacja emeryta zwalnia również z obowiązku opłacania abonamentu RTV. Warto jednak dodać, że abonament RTV nie jest obowiązkowy dla wszystkich seniorów. Z opłat zwolnione są osoby, które ukończyły 75 lat, a także te, które mają więcej niż 60 lat i których emerytura nie przekracza połowy przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kraju.